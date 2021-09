MAYNILA - Pinalawig na ng Comelec hanggang Oktubre 30 ang voter registration period, matapos itong ipanawagan dahil sa mga pagkaantala at mga limitasyong dulot ng pandemya.

Nagkaroon ng unanimous vote ang Comelec en banc ukol dito, ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez.

BREAKING: Voter registration is EXTENDED until Oct. 31, Comelec announces now, eve of initial Sept. 30 deadline.



En banc voted unanimously, says spox @jabjimenez.



Note that registration is suspended from Oct. 1-8 to give way for filing of COC.



More details to follow.