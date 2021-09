MAYNILA - Wala na umanong balak tumakbo sa anumang posisyon sa susunod na halalan si Senate Minority Leader Franklin Drilon.

Bago magtapos ang sesyon nitong Miyerkoles, pabirong tinanong ni Senator Cynthia Villar si Drilon kung tatakbo siya sa susunod na halalan.

Sagot ni Senator Sonny Angara, dapat tumakbo si Drilon lalo't qualified siya.

Pero sabi ni Drilon, wala na siyang balak tumakbo sa anumang posisyon.

"No I am not running for any position. I have served enough. I think I have contributed, give others a chance," aniya.

Sabi naman si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, maiiba ang political landscape kapag wala si Drilon.

"For the record Mr. President, Senator Franklin Drilon has served the country well. The political landscape will be a lot less in terms of value without this gentlemen from Iloilo," ani Zubiri.

Pahabol naman ni Senador Francis Pangilinan, hinihimok pa rin nilang tumakbo si Drilon.

"For the record, we're trying for Senator Drilon to change his mind," dagdag ni Pangilinan.

