MAYNILA — Patuloy na kinokonsidera si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na top choice ng publiko bilang pangulo sa 2022, batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na inilabas nitong Miyerkoles.

Isinagawa ang survey noong Setyembre 6 hanggang 11 sa 2,400 respondents sa buong bansa.

Twenty percent ang nagsabing si Duterte-Carpio ang nais nilang pangulo sa 2022, habang 15 percent naman ang pumili kay Bongbong Marcos.

Sunod sa kanila sina Manila Mayor Isko Moreno, Sen. Manny Pacquiao, Sen. Grace Poe, Vice President Leni Robredo, Sen. Ping Lacson, Rep. Alan Peter Cayetano, at Sen. Bong Go.

Patuloy na nanguna si Duterte-Carpio kahit pa sinabi nito noong Agosto na hindi na siya tatakbong pangulo.

Paliwanag ni Pulse Asia president Ronald Holmes, bagama't hagip na sa survey ang sinasabing pagtanggi ni Duterte-Carpio, tila hindi pa rin ito gaanong kinagat ng publiko kaya siya pa rin ang nanguna.

"May katagalan bago natatanim sa isipan o nalalaman ng mga tao kung ano yung pahayag," ani Holmes.

Nagpapasalamat naman ang kampo ni Duterte-Carpio sa mga tagasuporta. Patuloy daw nakikinig ang mayora sa publiko.

"The latest Pulse Asia survey reflects the people’s desire for stable leadership in these uncertain times," ani Liloan, Cebu Mayor Christina Frasco, spokesperson ni Duterte-Carpio.

Naungusan naman ni Senate President Vicente Sotto III si Pangulong Rodrigo Duterte sa vice presidential race.

Twenty five percent ang nagsabing first choice nila si Sotto at 14 percent lang ang pumili kay Duterte.

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News