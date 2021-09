PSG naghahanda sa posibleng paghain ng kandidatura ni Duterte

Nagbibigay ng talumpati si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Malacañang Palace, Setyembre 27, 2021. Richard Madelo, Presidential Photo/File

MANILA — Puspusan na ang paghahanda ng Presidential Security Group (PSG) para sa kakailanganging seguridad ni Pangulong Rodrigo Duterte sakaling magdesisyon itong pisikal na maghain ng kanyang certificate of candidacy o COC.

Matatandaang tinanggap na ni Pang. Duterte ang nominasyon sa kanya ng PDP-Laban Cusi wing bilang vice presidential candidate para sa halalan 2022.

Sa October 1-8, 2021 ang itinakda ng Commission on Election na filing ng COC at dahil sa banta ng COVID-19 lilimitahan ang bilang ng mga puwedeng isama ng isang kandidato sa kaniyang paghahain.

Sabi ng bagong hepe ng PSG na si Col. Randolph Cabangbang, nakipagpulong na ang grupo sa Comelec dahil posibleng hindi uubra ang limitasyon sa PSG kung si Duterte mismo ang maghahain ng COC.

“That (limitation) is for aspirants. If he will file as an aspirant he is still the president. Iyong mandato in securing the president only is being given to the PSG," ani Cabangbang sa isang panayam sa media.

“The COMELEC cannot say na sila na ang magsi-secure sa Presidente. Nag-meeting na kami kanina, I requested na iyong security, iyong securing the president is our concern. 'Wag na nila problemahin iyon,” dagdag ng opisyal.

Pero paglilinaw ni Cabangbang, hindi pa tiyak kung pisikal na maghahain ng COC ang Pangulo o magpapadala nalang ito ng kinatawan.

“Nag-a-anticipate lang tayo hindi naman puwede na kapag sinabi niya na may gagawin siya, saka lang tayo magpa-plan. We always do advance planning, even months ahead,” paliwanag niya.

Patuloy naman ang paghihigpit ng PSG para matiyak na hindi tatamaan ng COVID-19 ang Pangulo.

Bukod sa mandato na pagsusuot ng dobleng face mask, face shield at pagpapatupad ng physical distancing, mahigpit din ang PSG sa COVID-testing.

“Ang PSG po kasi every 2 days, or 48 hours nag RT-PCR, everyday nag-a-antigen kami. Just to make sure lalo na ang nakadikit sa President,” pagtitiyak ni Col. Cabangbang.

Samantala, kinumpirma naman ni Cabangbang na nakaranas sila ng false positive RT-PRC test results ng Philippine Red Cross.

Nitong Setyembre aniya, nasa 187 na PSG personnel ang nagpositibo sa testing ng PRC, pero nang sumalang sa confirmatory test sa ibang laboratoryo, nasa 2 hanggang 3 lang ang nagpositibo dito.

“In our case it is very difficult at hindi siya pwede mangyari samin na ganoon, because kapag nagpositive ka ng 180 ang iqu-quaratine mo ay times three, naubos na ang tao mo wala kang gagamitin for security, so we cannot just accept that,” paliwanag ni Col. Cabangbang.

Matatandaang kamakailan lamang ay ipinagutos ni Pang. Duterte sa Department of Health na imbestigahan ang PRC dahil sa umano’y report ng false positives ng RT-PCR test results.

Una nang sinabi ng Philippine Red Cross na hindi maiiwasan ang false positives dahil hindi rin 100-percent na perpekto ang test method at may ilang factors sa proseso na makakaapekto sa resulta ng testing.

