Peñafrancia celebrations naipagdiwang sa pagluluwag ng lockdown sa Europa

LONDON - Sa pagluluwag ng lockdown sa France at United Kingdom, naipagdiwang ng mga deboto ng Our Lady of Peñafrancia ang fluvial procession at misa bilang pasasalamat ng mga Pilipino sa Panginoon na patuloy na lumalaban kahit may pandemya.

Sa Kensington, dalawang magkasunod na linggo ang Misang ikinasa simula noong September 12 hanggang 19 sa pangunguna ng Bicol United sa Our Lady of Mt. Carmel and St. Simon Stock, Kensington. Dumalo sina Ambassador Antonio Lagdameo at lider ng Bicol groups at associations.

Misa ito ng pasalamat ng mga Pinoy na patuloy na nakakaligtas at lumalaban sa hamon ng pandemya.

Sa Paris, ipinagdiwang din ng mga Pilipino ang ika-labing apat na taon ng fluvial procession ng Our Lady of Peñafrancia, ang Patron ng Bicol. Ginaganap ito tuwing ikatlong linggo ng Setyembre bilang paggunita sa unang himala ng Our Lady of Peñafrancia noong 1710.

“Yung procession po ay hindi sa lupa subalit sa river, sa ilog at yun po’y ay nakagawian na tuwing kapistahan ng Peñafrancia sa Bicol. Millions of people would gather together. Yung aso na kinatay para yung dugo ay i-paint sa kanyang images. Nung tinapon ‘yung aso sa ilog ito po’y biglang lumangoy at buhay at hindi namatay kaya siguro dahil dito napakahalaga din ng fluvial procession na ito kasi sa ilog po naganap yung milagro, sa ilog din po ipinapagpatuloy yung traditional fluvial procession,” paliwanag ni Father Leo Balaguer, Filipino Chaplaincy in Paris.

Habang naglalakbay ang river ferry sa tabing ilog ng Eiffel Tower sa Paris, tuloy ang selebrasyon ng mga deboto at pagpupugay sa mahal na Birheng Peñafrancia.

Hindi rin nawala ang pagkaing Pinoy sa okasyon at isinabay na rin ang ika-isandaang taong anibersaryo ng Legion of Mary sa Paris.

“Ang mission po ng Legion of Mary is to serve God under the banner of Mary by the corporal and spiritual work of mercy, Viva La Virgen!,” sabi ni Carmen Penarubia, President Legion of Mary.

(Pinagsamang ulat nina Rose Eclarinal ng London, UK at Bong Agustinez ng Paris, France)