Sisimulan sa Oktubre 15 ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga may edad 12 hanggang 17, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Health (DOH).

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, sisimulan ang pagbabakuna sa Metro Manila at palalawigin sa ibang mga rehiyon pagkatapos ng 2 linggo.

Bibigyang prayoridad ang mga batang may comorbidity.

"Uumpisahan ang pagbabakuna sa mga may comorbidities, 'yong may medical complexities, 'yong may heart, respiratory, kidney at iba pang problema," ani Cabotaje.

"Pinag-uusapan namin kung sa umpisa gagawin muna sa mga ospital para makita ang reaksiyon," dagdag niya.

Pfizer at Moderna ang mga brand ng bakunang maaaring maiturok sa mga menor de edad.

Patuloy naman ang paghahanda ng mga local government unit (LGU) sa pagbabakuna ng mga menor de edad.

Sa San Juan City, nasa 3,000 magulang na ang nagrehistro ng kanilang mga anak na edad 12 pataas para sa vaccination.

Nakikipag-ugnayan naman ang Marikina LGU sa mga paaralan sa lungsod para sa masterlist ng mga estudyanteng puwede nang mabakunahan.

Tinatayang nasa 100,000 nasa edad 12 hanggang 17 ang kailangang mabakunahan sa lungsod.

Kailangan ang informed consent ng magulang at ng mismong batang mababakunahan.

Target din ng pamahalaan na buksan ang COVID-19 vaccination para sa lahat ng Pilipino o general population sa Oktubre.

Pinayuhan naman ng infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante ang publiko na tanggapin ang anumang bakunang iaalok sa kanila.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News