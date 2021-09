Pacquiao balik-Senado matapos magretiro sa boksing

Matapos ang anunsyo ng pagreretiro sa boksing, pinangunahan ni Senator Manny Pacquiao ang pagdinig ng Senate Committee on Public Works.

Ito’y kaugnay sa 9 na panukalang batas na naglalayong magtayo ng mga engineering districts, 8 panukalang batas para sa pagpapalit ng pangalan ng mga tulay at national roads, 9 na panukalang batas para sa pagtatayo ng mga tunnel at tulay, at panukalang batas para sa 30-Year National Infrastructure Master Plan.

Sa pagdinig, sinabi ni Engr. Aquilina Decilos ng DPWH-Road Conversion and Statistics Section na 8 House bill para sa pagtatayo ng District Engineering Offices (DEO) ay bigong maabot ang requirements gaya ng haba ng kalsada, populasyon, at land area.

Kabilang dito ang pagtatayo ng DEO sa Batangas, Southern Leyte, Davao del Norte, Davao City, Isabela at Aklan.

Pakiusap naman ng mga kongresista na nagsusulong nito, ikonsidera sa approval ang magagawa lalo na sa local economy ng pagtatayo ng DEO.

Sinabi rin ni Senator Imee Marcos na dapat ikonsidera ng DPWH ang potensyal ng pagtatayo ng DEO kabilang sa turismo at peace and order, lalo na sa Cordillera at Mindanao na hindi naaabot umano ng DPWH.

Sa kabila naman ng pagtutol ng DPWH ay inaprubahan ng komite ang mga panukalang batas matapos isulong ni Senator Ronald dela Rosa at wala naman tumutol sa mga kasamahang senador.

“There being no objection of the motion of Senator Bato dela Rosa, its hereby approved,” ani Pacquiao.

Bago matapos ang pagdinig, nagpasalamat si Pacquiao sa mga resource person kahit aniya nahirapan siyang makinig dahil mahina ang kanyang internet connection.

