MAYNILA—Mismong ang mga unang pumila sa registration site sa Makati City ang nagtulong-tulong na para magkaroon ng kaayusan sa paghihintay ng mga magpaparehistro sa bisperas ng palugit sa voter registration nitong Miyerkoles ng madaling-araw.

Hundreds registering to vote in Makati lined up outside the mall reg site as early as 8 in the evening hoping to get in the cut-off of 300 for each of the 2 districts.



Wednesday is the eve of #Halalan2022 registration deadline. pic.twitter.com/AevF8xD79S