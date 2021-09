Mga pampublikong sementeryo sa Maynila, sarado sa Undas

MANILA -- Nag-anunsyo na ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ng pansamantalang pagsasara ng mga pampublikong sementeryo na pinamamahalaan nito simula sa Oktubre 29 hanggang Nobyembre 3 ngayong taon.

Sa dalawang pahinang Executive Order Number 33 na pirmado ni Manila Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso, pansamantalang isasara sa publiko ang Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, at ang Manila Muslim Cemetery sa darating na Undas.

Isinasaad din sa nasabing executive order na ang papayagan lamang na aktibidad sa nabanggit na mga sementeryo ay ang paglilibing at cremation ng mga non-COVID 19 cases.

Inaatasan din ang mga tagapamahala ng mga nabanggit na sementeryo, gayundin ang Manila Police District at Manila Health Department, Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at Department of Public Services na tiyaking masusunod ang minimum public health standards at tamang physical distancing.

Matatandaang ipinag-utos din ni Domagoso noong nakaraang taon ang pagsasarado ng mga semeteryo noong Undas para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.