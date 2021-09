MAYNILA - Tinapos na ng Senado ang debate sa panukalang batas na naglalayong bumuo ng Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos.

Pero bago ito, napag-usapan ang umano’y kwestyonableng pagbili ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ng hygiene kits na nagkakahalaga ng P1.2 milyon.

Tanong ni Senate Minority Leader Franklin Drilon kay Senator Joel Villanueva na siyang nagdedepensa sa panukalang batas, kung totoo bang bumili ang OWWA ng hygiene kits, sanitary napkins, at thermal scanner sa isang construction and trading company.

Sagot ni Villanueva, nilinaw na ito ng OWWA at binili ang mga hygiene kits sa MRCJP Construction and Trading na registered sa Department of Trade and Industry at sa lokal na pamahalaan ng Pasay City.

Ang total purchase aniya ay P986,000 para sa hygiene kits kasama ang shampoo, toothbrush, resealable bag at iba pa.

Nasa P188 ang suggested retail price pero nakuha ito ng OWWA sa halagang P160.

Ang sanitary napkin mas mababa rin sa SRP na naglalaro sa P2.50 hanggang P10.00 depende sa uri ng napkin.

Paalala ni Drilon, dapat maging maingat ang OWWA sa paggamit ng pondo.

"Hindi po ito pera ng pamahalaan, pera po ito ng ating manggagawa sa ibayong dagat at kailangan na maingat tayo sa pagagastos nito dahil kapag nagkaroon ng duda sa uri ng paggastos baka hindi na pumayag na mag contribute ang ating mga manggagawa sa ibayong dagat dito sa OWWA fund," aniya.

Depensa naman ni Villanueva, hindi OWWA fund ang pinambili sa hygiene kits. Nagmula aniya ang P 1.2 milyon sa general appropriations fund.

"We need to make sure that every single peso that we are spending, especially for our OFW, our modern day hero should be protected," ani Villanueva.

