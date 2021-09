Farm business ng ilang Pilipino sa Italya, tuloy kahit may pandemya

CUNEO, ITALY - Sa kabila ng pandemya, ilang negosyanteng Pinoy ang patuloy na nagtatanim ng ubas at hazelnut bilang negosyo sa Italya.

May Ilang taon nang pinangangasiwaan nina Adela Tirado at kanyang mister na Italyano ang nasa sampung ektaryang farm sa Cuneo, Italy.

Ayon kay Tirado, nagsu-supply sila ng ubas sa wine makers at hazelnuts para sa chocolate makers. Sa kabila ng pandemya, hindi natigil ang trabaho sa pagtanim at pag-ani ng mga ubas at hazelnuts.

Sa isang farm sa Perletto, isa sa mga bayan ng Cuneo, Italy, gumagawa rin sila ng mga wine na sikat sa buong mundo.

At dahil hindi apektado ng pandemya ang ikinabubuhay sa Italya, nagawa ni Tirado na matulungan ang pamilya sa Pilipinas na mas nangangailangan ngayon ng tulong.

"Hanggang ngayon tuloy-tuloy ang trabaho namin sa farm, ngayon katatapos lang namin ng harvest, Salamat sa Diyos. Sa ngayon, hindi ko binibili yung ‘di kailangan. instead, binibigay ko na lang sa kanila. Para tulong ko sa nila sa pagbili ng pagkain,” kwento ni Tirado, Pinay Farm owner sa Italya.

Katabi ng farm ni Tirado ang vineyard o taniman ng ubas ng isa pang negosyanteng Pilipino na si Maryflor Felisilda, tubong South Cotabato.

Dahil sa pandemya, nagsara ang kanyang agri-turismo o farm restaurant at ngayon lang muling nagbukas.

“Salamat sa Diyos, bukas na ulit ang agri-turismo ko, pumunta na ulit ang mga turista mula Germany at Switzerland,” sabi ni Felisilda, vineyard owner.

May malawak din na vineyard at tanim na hazelnuts si Alvelyn Cadiong, Pinay farmer na tubong Davao del Norte. Ayon sa kanya, bahagya lang ang naging epekto ng pandemya sa kanila kahit bumaba ang presyo ng prutas.

“Dito naman sa farm iba, ‘di mo ma-feel ang pandemic, kasi continue ang harvest, però bumaba ang presyo ng prutas tulad ng ubas,” Cadiong, vineyard owner.

Ang mga ubas ng Cuneo at iba pang lugar sa Italya ay ginagawang raw material sa paggawa ng mga sikat na wine sa buong mundo.

Idinaos ang Wine Tasting Fair sa Asti, Italy na isinasagawa taon-taon, kung saan dinarayo ng mga turista.Tampok dito ang mga produktong red and white wines sa Italya. Natigil lang noong nakaraang taon dahil sa lockdown na isinagawa dahil sa COVID-19 pandemic. Maari pang humabol ang nais dumalo sa wine fair sa October 1 hanggang October 3.

Malaki ang natutunan ng mga Pilipino na may farming business sa Italya ngayong may pandemya pa.

Kahit tila tumigil ang ikot ng mundo, kailangan pa ring kumayod para sa kanilang farm, kanilang negosyo at ang padala sa kanilang pamilya sa Pilipinas.

