Diplomatic ties ng PH at North Macedonia, sinimulan

MANILA - Pormal nang sinimulan ng Pilipinas at North Macedonia ang kanilang bilateral ties. Pinirmahan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro L. Locsin, Jr. at North Macedonia’s Minister of Foreign Affairs Bujar Osmani ang joint communique na nagselyo sa diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at North Macedonia sa 76th session ng UNGeneral Assembly sa UN Headquarters sa New York noong September 24, 2021.

(Kaliwa) Nagpalitan ng kopya ng joint communique sina DFA Secretary Teodoro Locsin, Jr. at Minister of Foreign Affairs ng North Macedonia Bujar Osmani bilang unang hakbang sa pagtatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at North Macedonia. (Kanan) Kasama nina Sec.Locsin at Minister Osmani sina UN Permanent Representative Enrique Manalo at Chargé d' affaires a.i. Dushko Uzunovski ng North Macedonia (Photos: NYPM)

“Thiswill be the start of a strengthened engagement between our two countries and close cooperation not only bilaterally but also in the multilateral arena,” pahayag ni Secretary Locsin.

Ibininahagi ni Minister Osmani ang malaking investment opportunities sa pangangalakal,investment, turismo, kultura at edukasyon ng dalawang bansa dahil sa nilagdaang ugnayang diplomatiko.

Ang makasaysayang paglagda ay sinaksihan ng diplomatic representatives ng dalawang bansa na sina Enrique Manalo, Permanent Representative ng Pilipinas sa UN at Chargé d' affaires a.i. Dushko Uzunovski ng North Macedonia.

Ang North Macedonia ay dating bahagi ng former Yugoslavia na matatagpuan sa Timog-Silangang Europa, katabi ng Albania, Kosovo, Bulgaria, Serbia at Greece.

Nakuha ng North Macedonia ang kanyang kasarinlan noong 1991 nang bumagsak angYugoslavia.

Ang Skopje, kabisera ng North Macedonia ang birthplace ni Mother Theresa ng Calcutta.

Source:DFA website