Dalawang buwan pa lang bilang tauhan sa mayor's office sa General Mariano Alvarez, Cavite si James Tayongtong.

Dahil bagong salta, wala pa rin siyang nakukuhang schedule para mabakunahan kontra COVID-19.

Pero aminado si Tayongtong na may agam-agam siya sa bakuna kahit pa tinamaan siya ng COVID-19 kamakailan.

"Sa totoo lang, okay lang din na hindi muna ma-vaccine kasi parang alanganin pa ako talaga sa vaccine," ani Tayongtong.

Sa Barangay Alapan I-A sa Imus, may isang tauhang hindi pa bakunado, pero nirerespeto naman ng mga kasamahan ang kaniyang desisyon.

"Ayaw niya talaga kasi dahil sa religion. Hindi naman na rin kumibo si [barangay chairperson]. So ni-respect niya na lang din 'yong decision," kuwento ni Arlene Avila Villedo, barangay secretary, tungkol sa kasamahang ayaw magpabakuna kontra COVID-19.

Nauna nang nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na tatanggalin sa serbisyo ang mga empleyado ng pamahalaang ayaw magpabakuna.

Naniniwala si Duterte na may kapangyarihan ang estado na gawing mandatory ang pagbabakuna sa lahat.

Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra na puwede naman talagang gumamit ng police power ang pamahalaan para gawing sapilitan ang COVID-19 vaccination.

Pero magagawa lang ito sa pamamagitan ng batas, lalo kung may kaukulang parusa ang pagtangging mabakunahan.

Nakikita naman ng Commission on Human Rights (CHR) na paglabag sa karapatang pantao kung pupuwersahin at parurusahan ang mga empleyado ng gobyernong ayaw magpabakuna.

Ayon kay CHR Commissioner Leah Armamento, wala ring umiiral na batas ukol rito, na magiging basehan kung bakit hindi maaaring magsilbi sa gobyerno ang hindi bakunado.

Dapat din aniyang magkaroon ng due process o makapagpaliwanag ang mga tutol magpabakuna.

"Una sa lahat, siyempre karapatan ng isang taong pumili kung ano'ng gusto niyang gawin sa sarili niya. It’s basic human rights," ani Armamento.

Sang-ayon naman ang vaccine expert panel member na si Dr. Rontgene Solante na dapat bakunado ang mga tauhan ng gobyernong humaharap sa mga tao.

Pero aminado siyang malaking problema kung aabot sa puntong tatanggalin sila sa trabaho.

"Hindi naman siguro tanggalin. Ang hirap na walang trabaho sa ngayon. Mahirap iyan, malaking problema iyan," ani Solante.

"Siguro, we really have to work on that, kung paano natin sila ma-realign sa objective ng gobyerno natin, na dapat sana ma-encourage sila na lahat mapabakunahan," dagdag niya.

Nagkakaisa naman si Armamento at Solante na mas mainam bigyan ng incentive ang mga bakunado.

Ayon din kay Guevarra, pagbibigay lang din ng incentive ang magagawa ng pamahalaan ngayon habang wala pang batas.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News