Pagbabakuna kontra COVID-19 sa Greenhills Theater Mall sa Sa Juan City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Iiral pa rin kung ano ang ipinatupad ng mga lokal na pamahalaaan sa bakunahan kontra COVID-19 sa pagbubukas nito sa general population at mga menor de edad sa Oktubre.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni infectious disease expert Dr. Rontgene Solante, miyembro ng Department of Health Vaccine Expert Panel, na kabilang dito ang pagpaparehistro.

Ang kaibahan lang aniya ay isasama na ang mga dating wala sa A1 hanggang A4 priority list.

Ayon kay Solante, mas mabuti pa ring tanggapin ng general population ang ano mang ialok ng gobyerno na brand ng bakuna.

"Ang nakikita ko dito, it's more of really preempting na kapag dumarating na ang suplay ng mga bakuna natin dapat nakahilera na rin 'yung lahat ng dapat makakuha o makatanggap ng bakuna. Napakaimportante kasi niyan, number one that will really force, hindi naman force, that will really make our government purchase more vaccines," ani Solante.

Malaking bagay rin aniya ito sa panukalang vaccine bubble at pagbibigay ng mga establisimyento ng insentibo para mahikayat ang lahat na magpabakuna na.

Nitong Martes, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyong buksan na sa lahat ng Pilipino ang pagbabakuna kontra COVID-19, kabilang ang mga batang may edad 12 pataas.

Magmula Setyembre 28 ay may 44,741,741 nang COVID-19 vaccine doses na na-administer. Sa bilang, nasa 23,925,816 ang partially vaccinated habang 20,815,925 ay fully vaccinated na.

Sinabi ni vaccine "czar" Carlito Galvez Jr. na target ng gobyerno na magturok ng hanggang 55 milyong vaccine doses sa buwan ng Oktubre o nasa 500,000 hanggang 800,000 doses kada araw.

