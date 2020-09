Pagbabanta ni Duterte vs Facebook tinawag na 'censorship' ng grupo

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Ikinabahala ng isang human rights group ang naging tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtanggal ng social media giant na Facebook sa ilang "pro-government" accounts at pages bunsod ng "coordinated inauthentic behavior."

Sa isang pahayag, sinabi ni Karapatan Secretary-General Cristina Palabay na maituturing na censorship ang pagpapasara ng operasyon ng social media giant sa bansa, kung ang pakay ng gobyerno ay mapanatili ang mga account na anila'y kayang mang-impluensiya sa halalan at gumawa ng kasinungalingan kontra sa mga aktibista.

"While there are numerous human rights challenges that Facebook has to address, shutting down the platform, when it doesn’t suit the current administration's wishes to maintain pages that incite violence and foment lies on activists and those that will unduly influence the election, is tantamount to censorship," ani Palabay.

Sa kaniyang pahayag nitong Lunes, bumanat si Duterte kontra sa Facebook at hinikayat niya ang dayalogo sa social media giant kasunod ng pagsasara ng mga social media accounts na panig sa gobyerno.

Nagbabala Si Duterte kung hindi tatalima ang Facebook.

"Facebook, listen to me. We allow you to operate here. Hoping that you could help us also. Now, if government cannot espouse or advocate something which is the good of the people, then what is your purpose here in my country?" ani Duterte

Giit ni Palabay, dapat manindigan ang social media website kontra sa anila'y panggigipit ni Duterte.

"Facebook should stand its ground against this bullying of the President. Instead, it is the government that should be held to account for the government funds and resources it has used to abuse the platform to promote its anti-people and repressive policies," aniya.

Maaalala na noong Setyembre 22, inanunsiyo ng Facebook na inalis nila ang 155 accounts, 11 pages, 9 groups at 6 Instagram accounts na may paglabag umano sa polisiya ng social media site.

"We removed 155 accounts, 11 pages, 9 Groups and 6 Instagram accounts for violating our policy against foreign or government interference which is coordinated inauthentic behavior on behalf of a foreign or government entity," ayon sa Facebook.

Kasama sa inalis ng Facebook ang page na "Hands off Our Children" na ginagamit sa adbokasiya ng mga magulang na naghahanap sa mga anak nilang ni-recruit umano ng New People’s Army.

Una nang iginiit ng Malacanang na advocacy page lang ang tinanggal na page ng Facebook at hindi ito pagmamay-ari ng gobyerno.

"Iyan ay isa po sa mga advocacy pages na natanggal, hindi po iyan minemintina ng gobyerno pero iyan po ay tumutulong sa gobyerno na isulong ang gobyerno natin sang-ayon sa Geneva Conventions and additional protocols ng Geneva Conventions at sa international convention on the rights of the child," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Isa sa mga administrator ng page at naalisan din ng personal na Facebook account ay si Capt. Alexander Cabales, hepe ng social media center ng Philippine Army.

Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na kabutihan ng bayan ang pakay nila sa paggamit ng Facebook.

"Nakikita ng AFP ang Facebook at iba pang social media outfit bilang isang platform kung saan mas napag-uugnay natin ano ang kagustuhan ng sambayanang Pilipino at ng Armed Forces of the Philippines na talunin nga ang teroristang grupong ito, lalong-lalo na yung mga nagpapanggap na makabayan at makamamamayan," ani Maj. Gen. Ehdgard Arevalo, tagapagsalita ng AFP.

Sinubukang kuhanin ng ABS-CBN News ang panig ng Facebook, na nagsabing wala pa silang dagdag na sasabihin bukod sa anunsiyong tatanggalin ang mga Facebook account.

"Nothing further to add to the FB Newsroom announcement posted last Sept. 22," ani Michelle Fojas ng Facebook Philippines.

Ayon sa technology expert ng Manila Bulletin na si Art Samaniego Jr., hindi bago na pagbantaan ang Facebook sa pagpapasara. Banned sa ngayon ang naturing social media site sa China, Iran, at Syria.

Pero kahit ipagbawal, may paraan pa rin para magamit ang Facebook - sa pamamagitan ng virtual private network (VPN.)

"Ang ginagawa kasi uutusan lang ng gobyerno itong mga ISP (internet service provider) natin, itong mga telco natin na 'pag may tao na gustong mag-access sa Facebook, wag mong papayagan, wag mong itutuloy. Ang ginagawa ng VPN, tinatago niya 'yung tunay kong pinanggalingan o 'yung IP address ko o ang source ko, pagkatapos puwede niya kong hayaang maka-access sa Facebook na hindi alam ng gobyerno natin kung ano ina-access ko," ani Samaniego.