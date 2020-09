Operators nababahalang kakaunti ang pasahero sa balik-pasada ng provincial buses

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nangangamba ang isang samahan ng provincial bus operators na magiging kaunti lang ang kita nila, maging ang pasaherong sasakay sa unang araw ng pagbabalik-operasyon sa Setyembre 30.

Kasabay ito ng paglatag ng mga restriksiyon ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board (LTFRB) para sa mga bibiyaheng provincial bus habang mayroong coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon kay Homer Mercado, director ng South Luzon Bus Operators Association, limitado ang pinapayagang mga pasahero, depende sa lokal na pamahalaan; bawal din ang pagpasok ng mga bata at mga senior citizen.

Wala rin anilang dagdag-pasahe.

"Masaya na rin kami nabuksan pero mas restricted gaya ng isang ruta they only allow 150 passengers a day. Kung 150 persons that’s only 6 buses kung susundin natin 'yung protocol na 50 percent. So very limited lang talaga. Baka matalo 'yung operations ng bus company," ani Mercado.

Aabot sa 12 ruta ng provincial bus mula sa Metro Manila ang papayagang bumiyahe simula Miyerkoles, Setyembre 30.

Kaakibat nito ang ilang requirement gaya ng pagbili o pag-book ng ticket 2 araw bago ang biyahe, travel authority, valid ID, at written consent para mag-swab test, na ikinabahala rin ng ilang bus operators na nagsabing maaaring iilan lang daw ang bibili ng ticket dahil sa hinihinging requirement.

Paliwanag naman ng LTFRB, ito ay para mabigyan ng oras ang mga pasahero na kumpletuhin ang kanilang mga dokumento.

Aminado naman si LTFRB Regional Director Zona Tamayo na may posibilidad din na hindi makapagbigay ng requirements ang ibang pasahero.

"Dahil ngayon lang magre-resume we are looking at a possibility po na pasahero na hindi makakapag-produce ng required documents," ani Tamayo.

Naghahanda na rin ang mga terminal, partikular na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) na siyang terminal para sa 11 sa 12 rutang pinapayagan.

"Marami tayong ipinapatupad na health protocol kaya kung sila ay bibiyahe at tutungo dito, dadaan dito, magbaon sila ng dagdag na pasensiya at oras tulad ng dadaan sila sa body temperature scanning at iba pa," ani Jason Salvador, head ng PITX Corporate Affairs and Government Relations.

Umaasa ngayon ang mga bus operator sa ipinangakong tulong ng gobyerno dahil maaari silang malugi kung magpapatuloy ang sistemang ipapatupad ngayong pandemya.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News