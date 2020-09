OFWs sa Europa nababahala sa posibleng 'second wave' ng COVID-19

Patuloy ang pagtaas ng COVID-19 cases sa United Kingdom (UK) at France kaya pinangangambahan ng ilang overseas Filipino workers ang maagang paghagupit ng "second wave" ng pandemya.

Sa London, may umuugong nang posibleng pagpapatupad muli ng lockdown dahil sa lumolobong infection.

Noong weekend kasi, naiulat na isa sa kada 500 tao sa England ay may COVID-19.

Umakyat din sa higit 6,000 ang daily infection sa UK.

Pero para sa ilang Pinoy tulad ng negosyanteng si Jay Tseng, mag-iingat na lang sila pero tuloy ang buhay dahil kailangan umanong magtrabaho.

Lahat ng restaurants at pubs sa England, dapat sarado pagsapit ng alas-10 ng gabi.

May fine din sa di magsusuot ng mask sa mga pampublikong lugar at nagpayo ang gobyerno na iwasan ang peak hours sa public transport.



Higit 400,000 na ang kaso ng COVID-19 sa UK at lagpas 41,000 ang death toll.

Samantala, idineklara naman sa ilang bayan sa France ang "red alert" sa dahilang umabot ng 50 porsiyento ang positibo sa bawat 100,000 mamamayan sa loob ng nakaraang linggo. Ibig sabihin ay mataas ang infection sa lugar.

Kabilang dito ang ilang Pilipino na nagsabing nagpositibo sila subalit ayaw humarap sa kamera.

Nagpadala naman agad ang gobyerno ng ayudang face mask sa mga komunidad na inihuhulog lamang sa bawat mail box.

Meron din libreng swab test basta't may dalang doctor's certificate, maliban na lang kung emergency cases.

Makikita sa bawat munisipyo sa Paris ang schedule ng libreng swab test.

Pumalo na sa higit kalahating milyon ang COVID-19 cases sa France at may higit 31,000 ang namatay.

Kamakailan ay umabot sa 15,000 hanggang 16,000 ang daily case sa France kaya pinangangambahan ang maagang second wave sa bansa.

Ayon sa Department of Foreign Affairs, may 660 confirmed COVID-19 cases ng Pinoy sa UK at 57 dito ang namatay.

Sa France naman, 14 ang confirmed cases at 6 ang namatay.



—Ulat ni Rose Eclarinal, ABS-CBN News