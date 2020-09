Malacañang binanatan ang Facebook dahil sa anila'y 'censorship'

MAYNILA — Nagpahayag ang Palasyo nitong Martes ng kanilang sama ng loob sa social media giant na Facebook matapos ang ginawa nitong pagbura sa ilang "pro-government" accounts at pages dahil sa "coordinated inauthentic behavior."

Maaalalang kinuwestiyon mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes ang ginawa ng Facebook sa binansagan niyang mga "advocacy" page na pabor sa pamahalaan.

"From what I have learned in the past days, na pati ang advocacy ng gobyerno tinatanggal. So what's the purpose of you being here? We allow you to operate here, hoping that you can help us also. Now, if government cannot espouse or advocate something which is good for the people, then what's your purpose in my country?" anang Pangulo.

Sinegundahan naman ito ni Presidential Spokesman Harry Roque nitong Martes at sinabing maikokonsiderang "censorship" ang ginawa ng dambuhalang social media network.

"Hindi issue ang fake news ngayon. Ang issue ngayon eh, anong epekto ng pagtatanggal ng pages na yan? The Philippine government submits it's a form of censorship," ani Roque.

Nauna nang sinabi ng Facebook na ang "behavior" ng pahina ang kanilang nire-regulate o pinupulis, at hindi ang nilalaman nito o "content."

Sabi ni Roque, nabahala lang aniya ang Pangulo partikular sa pagbura sa "Hands Off Our Children" page na lumaban umano sa mga grupong nagre-recruit ng mga bata.

Pero sabi ng ilang grupo, talamak ang red tagging sa naturang pahina.

Nilinaw naman ni Roque na wala namang balak si Duterte na ipa-ban ang Facebook sa bansa, pero gusto lang niya makausap ang management nito hinggil sa umano’y hindi pagiging patas.

"Ang punto dito bakit kapag pabor sa gobyerno tinatanggal? Kapag pabor sa oposisyon hindi tinatanggal?" tanong ng spokesman.

Hinihikayat naman ni Roque ang kampo ng mga pahina na binura ng Facebook na idulog sa korte ang isyu.

"I encourage 'yung mga grupo ano, the pro-government, pumunta sa ating mga hukuman at tingnan natin ang ruling ng ating mga hukuman," ani Roque. —Mula sa ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News