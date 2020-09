Libreng public WiFi isinusulong para makatulong sa distance learning

Pawang Grade 8 students sa isang public school sa Quezon City sina Jonalyn Tunay at Russel Campillanos.

Pareho umano silang walang laptop, tablet o sariling cellphone, at nanghihiram lang ng cellphone sa mga magulang.

Dahil dito, tingin nina Tunay at Campillanos ay mahihirapan sila sa "new normal" na distance learning.

"Sa signal po nag-aagawan po. So paano naman po 'pag nagtuturo ang teacher tapos kami blangko, 'di naman namin masagot 'yong ituturo niya, kaya po sobrang hirap," ani Tunay.

"Mahirap din po eh lalo na hiraman din lang kami ni mama ng gadget, minsan po [low battery]," sabi naman ni Campillanos.

Itinutulak ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) na maihabol pa ang libreng public WiFi bilang tugon sa problema sa internet data.

"'Pag may libreng WiFi doon, puwede ang bata doon ng internet, sa community libraries, iba pang mga lugar sa barangay," ani ACT Party-list Rep. France Castro.

Ayon naman sa Department of Education, isang option lang ang online learning dahil may printed self-learning modules na ipamamahagi, at may TV at radio learning din.

Nasa 59 porsiyento ng mga mag-aaral ang pumiling gagamit ng printed modules.

"This means that even if the internet would not be very reliable, we could still proceed with learning activities at home," ani Education Undersecretary Diosdado San Antonio.

Gayunpaman, target ng DepEd na maging 100 porsiyento ang online learning lalo at gumagalaw naman ang mga local government unit para makapamahagi ng gadgets sa mga mag-aaral, ani San Antonio.

Suportado naman ni Castro ang alok ng ABS-CBN na magamit ang transmission network nito para mai-broadcast ang mga educational program sa buong bansa at magamit ang higit 1,000 video lessons ng Knowledge Channel.

Sa gitna ng mga hamon, determinado sina Tunay at Campillanos na mairaos ang pag-aaral at makapagtapos balang-araw.

Sa Oktubre 5 nakatakdang magsimula ang mga klase sa mga pampublikong paaralan.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News