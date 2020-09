Ilang motorista nalilito pa rin sa pagsasara ng North Ave. U-turn slot: MMDA

MAYNILA - May mga nalilito pa ring mga motorista sa pagsasara ng U-turn slot sa MRT North Avenue station isang araw matapos itong isara, ayon sa isang opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Ayon kay MMDA EDSA Traffic Chief Bong Nebrija, aabot sa 30 ang natiketan nilang motorista dahil sa pagdaan sa bus lane.

"Mayroon pa rin talagang nahuhuli na pumapasok dun sa busway," ani Nebrija.

"Talagang hindi mo siya puwedeng lubayan eh dahil nawala lang ng ilang segundo yung enforcer eh nagsisipagpasukan na naman 'yung mga sasakyan," dagdag niya.

Isa ang MRT North Avenue U-turn slot sa 13 U-turn slots na isasara ng gobyerno para mapabilis ang mga biyahe ng mga bus sa EDSA.

Matapos nito, isasara naman ang U-turn slot sa may Quezon City Academy (QCA) sa kalagitnaan ng Oktubre.

Sa bandang Congressional Avenue na maaaring mag-U turn ang mga kalimitang gumagamit ng U-turn slot sa QCA kung pa-northbound ang daan.

Kung pa-southbound ang daan, sa Quezon Avenue ang bagong ikutan.

Giit ng MMDA, kailangang magpatuloy ang pagsasara ng naturang U-turn slots.

"Marami talagang magrereklamo because this is not for everyone. There will be people that will be affected by this and we just ask for their cooperation. Mayroon po talagang magsasakripisyo dito. Ang pakiusap lang namin magtulungan tayo," ani EDSA Traffic Chief Bong Nebrija.

Tiniyak naman ng MMDA na magkakaroon sila ng massive information campaign tungkol sa mga isasarang U-turn slot.

Papalitan din at ililipat ang mga signages na nakalagay sa mga isasarang U-turn slot.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News