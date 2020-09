Discount sa RFID policy iginiit para sa mga senior, PWD

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hinihiling ng isang senior citizen advocate sa Department of Transportation (DOTr) at Toll Regulatory Board (TRB) na ipatupad na ang pagbibigay ng 20 porsiyentong toll discount sa mga senior at persons with disabilities.

Ayon sa abogadong si Romulo Macalital, dapat na maibigay na ang diskuwento na nakapaloob naman sa batas lalo na’t ipatutupad na ang paggamit ng radio frequency identification (RFID) sa lahat ng mga expressway.



“Sumulat ako kahapon kay Sec. Arthur Tugade at ito nga ay natanggap ng kaniyang tanggapan kahapon na sinasabi ko doon na kung puwede sana ipatupad na nila ang batas kasi maliwanag sa batas na kapag 'yan ipinatupad 'yang RFID, dapat mag-issue na ng mga directives, ng mga circulars ang DOTr at TRB sa lahat ng mga toll operators para ma-implement 'yang 20 percent discount sa ating mga seniors at PWDs,” paliwanag ni Macalintal.

Pero dagdag ni Macalintal na dapat ang mga sasakyan ay nakaregister sa pangalan mismo ng PWD o ng senior citizen.

“Hindi naman kailangan ng implementing rules dyan, isang direktiba lamang 'yan kasi self-executory 'yung batas. Dapat maipatupad,” sabi niya.

Maari naman aniyang ibigay ang diskwento o idagdag sa magiging load ng PWD o senior citizens.

Paalala niya na maaring mapatawan ng parusa ang opisyal ng korporasyon o ipatigil ang operasyon ng toll facilties kapag lumabag sa batas.

“Kung kayo ay mag-aapply i-insist ninyo, ipaglaban n’yo karapatan n’yo na dapat mabigyan kayo. Kapag ‘di kayo mabigyan maari kayong magreklamo sa korte dahil ‘yan ay batas na. Hindi puwedeng sabihin ‘di nila alam dahil ignorance of the law excuses no one,” dagdag niya.