COVID-19 sa kompanya sa Batangas umabot na sa 80; 1 namatay

MAYNILA - Isa sa nasa 80 kataong nagpositibo sa COVID-19 sa isang kompanya sa Bauan, Batangas ang pumanaw na.

Ayon kay Ava Beatrice Talag, administrator ng bayan ng Bauan, Lunes nang umabot na sa 80 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa kompanya.

“...[I]sa po dito ay itinuring na recovered, ang isa naman po sa kasamaang palad ay namatay habang nakikipaglaban sa sakit na COVID-19,” pahayag ni

Sa panayam kay Talag sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi niyang nagpapatuloy ngayon ang paglipat sa hotel isolation facility sa natitirang anim na asymptomatic patients na nasa loob pa ng yarda.

Ayon kay Talag, sa virtual na pulong nitong Lunes sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng kompanya, inilatag nila ang action plan na kanilang tinawag na Oplan Linis.

“May 298 trabahador na nasa loob ng yarda, less dito ang confirmed cases na aming ipinadala sa isolation facility. Ang mga natitira po isasailalim sa RT-PCR at agad-agad naming ililipat sa mga hotel, at pagkatapos nito magkakaroon ng malawakang disinfection sa buong yarda ng kompanya,” sabi ni Talag.

Kuwento ni Talag, Setyembre 19 nang unang may magpositibong walong trabahador sa loob ng yarda, pero hindi umano agad na nakipag-ugnayan ang kompanya sa LGU o maging sa barangay. Hindi rin umano agad naaksiyonan ng kompanya ang mga naunang kaso hanggang sa kumalat at dumami na ito.

“Ang nakakalungkot dito habang dumadami ang nagkakaroon ng sakit ay patuloy pa rin ang operasyon ng kompanya at ito po ang naging hudyat para po sa Bauan Task Force na i-lockdown po ang yarda dahil hindi na po talaga mapigilan ang pagdami ng confirmed cases at may report sa amin na may kaso na pinapalabas nila, pinapauwi sa bahay-bahay,” sabi ni Talag.

Mabilis aniya ang transmission ng sakit dahil nung nag-lockdown sila nitong nakaraang Biyernes ay nasa 60 pa lamang ang bilang ng may COVID-19.