Bote ng alcohol sumabog sa loob ng kotse sa Rizal

Sumabog ang naiwang alcohol sa loob ng isang kotse sa isang warehouse sa Cainta, Rizal nitong Lunes. Mga larawan mula kay Joyce Ann Canlas.

MAYNILA — Sumabog ang naiwang alcohol sa loob ng isang kotse sa isang warehouse sa Cainta, Rizal nitong Linggo.

Kuwento ng online seller mula sa Tondo, Maynila na si Joyce Ann Canlas, 22, naiwan ang alcohol sa kotse ng kaniyang nobyo sa harap ng upuan at walang lilim ang naturang parking spot.

Aniya, nabasag ang salamin ng sasakyan at may sira ring nakita sa mga upuan at bubong nito.

“After two hours po nung binalikan, basag na ‘yung salamin, sira ‘yung upuan, at na-damage rin po ‘yung bubong,” kuwento ni Canlas sa ABS-CBN News.

“Tapos sobrang tapang po nung amoy ng alcohol sa loob ng kotse tapos basag din ‘yung bote ng alcohol kaya positive po kami na dahil talaga ‘yun sa alcohol,” dagdag pa niya.

Ayon kay Canlas, sa ngayon ay hindi pa naaayos ang kotse at nagbabala na huwag mag-iwan ng bote ng alcohol sa loob ng sasakyan.

"Hindi pa po siya (ang sasakyan) napapagawa. Siguro po ‘wag talagang kakalimutan ‘yung mga alcohol, water and softdrinks bottle sa kotse. Mas okay na po 'yung sigurado," aniya.

"Ang hirap lang po kapag 'yung tipong hindi mo sinasadyang maiwan. Kasi kahit kami, hindi namin inakalang mangyayari ‘yung ganong bagay sa simpleng pag-iwan lang ng alcohol sa kotse."

Nagbabala ang Food and Drug Administration of the Philippines na ilagay sa tamang lugar ang alcohol.

Anila, ang mga, alcohol bottles ay madalas may precaution na nagsasaad na ito ay nakasara at nakalagay sa lugar na hindi lalampas sa 30 degrees Celsius ang init.

“All alcohol bottles have a warning about flammability, so if the conditions are bad, this can happen,” sinabi ni FDA Director General Eric Domingo.

— May ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News