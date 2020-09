Biyahe sa barko pauwing probinsiya, regular na: PPA

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Tuloy-tuloy ang paglalayag ng mga barkong naghahatid ng mga stranded individual at mga awtorisadong katao sa mga probinsya, ayon sa Philippine Ports Authority (PPA).



“Regular na po ang biyahe natin papunta sa mga probinsya pero

ang in-aallow lang po na bumiyahe ay 'yun pong mga APOR o Authorized Persons Outside Residence at 'yung pong LSI (locally stranded individual) na nakapag-comply ng mga dokumento ng nire-require ng LGU (local government unit),” pahayag ni PPA General Manager Jay Santiago.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Santiago na ang inaasahan nilang problema ay ang mga uuwi papuntang Iloilo City dahil nag-request umano ang LGU doon ng karagdagang araw na moratorium sa pagpapauwi ng stranded nilang mga residente.

“'Yun na lamang po ang hindi nakakabiyahe,” sabi ni Santiago.

Nauna nang nakapanayam ng TeleRadyo ang isang pasaherong stranded sa Manila North Harbor.

Sinabi ni Madeline Pal na dalawang linggo na siya sa port at may ticket naman para sa susunod na biyaheng papuntang Dumaguete. Pero kuwento niya, wala pa siyang letter of acceptance mula sa LGU at hinihingan rin aniya siya ng negative RT-PCR test result na hindi naman kaya ng kaniyang bulsa.

“Yun pong sinasabing nire-require ng swab test ng Dumaguete City wala po tayong maitulong ngayon dahil 'yan po ay inire-require ng LGU. Ibig sabihin, allowed naman po ang biyahe sa Dumaguete City, may mga requirement lang po,” paliwanag ni Santiago.

Aniya, sa pagkakaalam nila mula sa ibinabang alituntunin ng Inter-Agency Task Force at Department of the Interior and Local Government na doon mismo sa port of entry dapat iproseso ang mga uuwing pasahero.



“Pagdating doon, doon na ika-quarantine at doon na ia-RT-PCR test sapagkat mas sigurado po na negative sila kesa dito pa lang sa Maynila mag-PCR na at baka may ma-contract pa sa biyahe. Kaya mas maganda po doon sa port of entry sila ite-test,” sabi niya.

Samantala, sa tala ng PPA Martes ng umaga, nasa 25 katao na lamang ang walang ticket habang ang iba ay naghihintay na lamang ng biyahe.