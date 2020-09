BASAHIN: Quarantine classifications sa Pilipinas ngayong Oktubre

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Naglatag ng bagong quarantine protocols ang gobyerno mula Oktubre 1 hanggang Oktubre 31, batay sa anunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte gabi ng Lunes.

Quarantine classifications ngayong Oktubre

Modified enhanced community quarantine:

Lanao Del Sur

Marawi City

General community quarantine:

Metro Manila

Batangas

Tacloban City

Bacolod City

Iligan City

Iloilo City

Modified GCQ:

Nalalabing bahagi ng bansa

Itataas sa mas mahigpit na MECQ ang Lanao Del Sur at Marawi City dahil sa pagsirit ng COVID-19 cases sa lugar.

Pananatilihin naman sa GCQ ang Metro Manila, ang itinuturing na episentro ng virus.

Maaalalang hinimok ng mga eksperto ang gobyerno na panatilihin sa general community quarantine ang Metro Manila, kahit pa man may naitalang "downtrend" sa bilang ng kaso ng coronavirus sa bansa.

"Based on past data and trends, a premature downgrading of the quarantine status in the NCR may increase the risk of a surge in December, around Christmas time," ayon sa UP OCTA Research group, na nagsabi ring hindi pa nakakamit ng Metro Manila ang 28-day case doubling time na kailangan para lumipat sa mas maluwag na MGCQ.

Mula naman sa MECQ sa mga nakalipas na araw, ililipat sa GCQ ang Iloilo City.

Bukod sa Iloilo City at Metro Manila, nasa GCQ din ang Batangas, Tacloban City, Bacolod City, at Iligan City

— May ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News