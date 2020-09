Alokasyon ng tubig sa Metro Manila muling ibababa sa Oktubre

MAYNILA - Ibababa ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila simula Oktubre 1 dahil sa patuloy na pagsadsad ng water level sa Angat Dam, ayon sa National Water Resources Board (NWRB).

Alokasyon ng tubig sa Metro Manila ibababa ulit sa 44 cubic meters per second simula sa October 1 dahil sa patuloy na pagbaba ng water level sa Angat dam, ayon kay NWRB Exec.Dir. Sevillo David Jr. pic.twitter.com/HfIDQomTYI — Raya Capulong (@RayaCapulong) September 29, 2020

Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukuhanan ng water supply sa Metro Manila ng mga water concessionaire sa lugar.

Matatandan noong September 1 ibinaba ng NWRB sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula 48 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng water level sa Angat dam — Raya Capulong (@RayaCapulong) September 29, 2020

Ayon kay NWRB Exec. Dir. Sevillo David Jr, ibababa ulit sa 44 cubic meters per second ang alokasyon sa Kamaynilaan.

“Considering the level of Angat Dam at around 3 meters below the minimum operating level of 180 meters and to manage the relatively low level of the dam, the Board approved the allocation of 44 meters per second for MWSS and 25 cms for NIA for the month of October,” ani David sa pahayag.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News