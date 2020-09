Agawan sa House Speakership tutuldukan sa harap ni Duterte

MAYNILA — Maghaharap sa Malacañang ngayong Martes ng gabi ang mga kampo nina House Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Rep. Lord Allan Velasco para tuldukan ang sigalot ng dalawang panig para sa liderato ng Kamara.

Bago nito, nauna nang nagbabala si Buhay party-list Rep. Lito Atienza na madadamay ang kredibilidad ni Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mabali ang term-sharing agreement nina Cayetano at Velasco.

Ang Pangulo kasi ang nasa likod ng kasunduan, na ngayon ay ayaw na sundin ng mga kaalyado ni Cayetano.

"May kasabihan tayo sa Tagalog. Guarantor pagador. Pag ito'y di natupad, yung guarantor meron ding responsibility so he needs to now intervene and tell the 2 of them: honor your word. [Kung] ano kasunduan niyo sundin niyo," sabi ni Atienza.

Kinumpirma ng Palasyo na Martes ng gabi nga ang paghaharap ng mga kampo.

Nauna nang sinabi ni Velasco na umaasa siyang mananaig ang dangal at ipauubaya ni Cayetano ang House Speakership, tulad ng kanilang napagkasunduan sa tinaguriang "gentlemen's agreement."

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News