2 taga-Bulacan ipina-barangay dahil sa madalas na 'drinking session'

MAYNILA — Dalawang tao mula sa isang barangay sa Marilao, Bulacan ang ipinatawag ng mga awtoridad dahil sa reklamong madalas umano itong magpapunta ng bisita sa kanilang bahay para mag-inuman, na ikinababahala naman ng kanilang mga kapitbahay.

Ayon sa Joint Task Force COVID Shield, galing sa Facebook ang natanggap nilang reklamo, dahilan para puntahan ang dalawa sa kanilang bahay sa Marilao noong Linggo.

Sumbong kasi ng netizen, hindi raw nasusunod ang health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at physical distancing ng mga nag-iinuman sa bahay.

Matapos puntahan ng tanod ang dalawa ay pinagsabihan sila pero nagsampa pa rin ng reklamo ang kapitbahay na nagsumbong sa Joint Task Force COVID Shield.

"As promised, we will immediately act on your complaint through our Facebook page. Just send a message, and if possible including the photos and short videos of the quarantine violations, and we will do the rest, including the protection of your identity," paliwanag ni Police Lt. Guillermo Eleazar, pinuno ng task force.

Ipinatutupad ang health protocols para hindi na kumalat pa ang COVID-19.

Sa huling tala, sumipa na sa 309,303 ang bilang ng mga tinamaan ng COVId-19 sa Pilipinas.