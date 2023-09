Arestado ang pangunahing suspek sa panghoholdap sa isang coffee shop noong Setyembre 20 at pamamaril sa dalawang lalaki nitong Linggo sa Antipolo City.

Base sa ulat ng Antipolo police, natimbog ang suspek matapos makatanggap ng report mula sa isang biktima ng panghoholdap nitong Miyerkoles kung saan nakuha ng suspek ang cellphone sa Barangay Bagong Nayon.

"At around 10 p.m. itong gabing ito may nagsadya dito sa ating diumano’y na holdup siya nitong suspect natin so kaagad po tayong nag-dispatch nitong ating mga operatiba at nag-resulta nga sa pagkaka-aresto nitong si alyas Jeff," ayon kay Police Captain Ricky Lopez, PCP3 Antipolo City Station Commander.

"Nakuhanan natin ito ng baril matapos itong magtangkang barilin ang isa sa mga operatiba natin kaya napilitan itong kapulisan natin na mag-retaliate," dagdag niya.

Tinamaan sa kaliwang binti ang suspek at hindi na nakagawang makatakas pa. Ito ang pangalawang beses sa linggong itong sinubukan siyang hulihin.

Narekober sa kanya ang isang kalibre 38 na baril, 4 na bala at cellphone ng biktima.

Sa imbestigasyon ng mga pulis, nasugatan ang may-ari ng coffee shop sa panghoholdap noong September 20.

Nitong Linggo ng madaling araw, nangyari ang isang pamamaril kung saan dalawa ang nasugatan at itinuturong mga suspek sina alyas Jeff at isa pang alyas Tayman. Nitong Lunes, una nang nahuli si alyas Tayman.

Pero nitong Linggo rin natagpuan ng mga pulis sa Barangay Bagong Nayon ang bangkay ng isang alyas Janjan na itinuturong kasama ni alyas Jeff sa ibang insidente ng panghoholdap at snatching.

Itinuturong bumaril sa kanya si alyas Jeff.

"[Noong] 24 ng gabi natagpuang patay yung isa,” ayon kay Police Col. Ryan Manongdo, hepe ng Antipolo City Police.

Inamin ni alyas Jeff ang mga paratang sa pagpaslang sa kanyang kasamahan at sinabi ang dahilan sa panghoholdap at pamamaril sa coffee shop.

Aniya, "Ako po 'yun sir. Selos po, selos. 'Yun po 'yung napatay ko po, ano po pera po pera."

Magkahalong tuwa at takot ang naramdaman ng nobya ng biktima sa pagkakahuli sa mga suspek na nangholdap sa kanilang coffee shop.

Sabi niya, "Andoon pa rin yung saya kasi nabigyan na ng hustisya yung nabaril kong boyfriend kaya ayun isa yun sa pinakanagpapasalamat po kami sa mga pulis at sa mga tumulong po sa amin mahanap si alyas Jeff."

"Temporarily closed po kami hindi po namin alam gagawin naming sa coffee shop namin kasi andoon yung trauma hindi naming alam yung gagawin namin."

Dagdag niya, gusto niyang maparusahan ang suspek.

"Kung ano pong maaaring posibilidad habang buhay siyang makulong kasi andami niyang kaso, parati silang nanghoholdap sa amin kaya dapat lang siya makulong habangbuhay," aniya.

Patong-patong na mga kasong robbery holdup, frustrated homicide, murder, illegal possession of firearms and ammunition and deadly weapon kaugnay ng Omnibus Election Code ang haharapin ng suspek, ayon kay Lopez.