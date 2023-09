P76-M cocaine sa loob ng lata ng cookies, chips nasabat sa NAIA

Mga hinihinalang cocaine ang nasabat mula sa mag-inang Singaporean sa NAIA. Contributed photo

MAYNILA — Inaresto ang mag-inang Singaporean matapos silang makuhanan ng nasa P76 milyong halaga ng hinihinalang cocaine sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 sa Pasay City nitong Huwebes.

Tinatayang aabot sa 14 na kilo ang hinihinalang cocaine.

Base sa ulat ng NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (IADITG), galing sa Doha, Qatar ang dalawa, na itinuturing na isa sa mga "red flag" countries ng mga awtoridad.

"Considering the fact that this is being used as a transit area na galing po sa iba-iba pang bansa at diyan po ‘yan magko-converge then papunta po ng Manila," ayon kay Gerald Javier, deputy task group commander ng NAIA-IADITG.

Nakita sa isinagawang X-ray examination na may kahina-hinalang imahe sa loob ng hand carry at check-in baggage ng mga dayuhan.

Tumambad sa mga awtoridad ang kilo-kilong cocaine umano na nakasilid sa mga lata ng imported na cookies at chips na nagkakahalaga ng nasa P76 milyon.

"'Yung concealment niya was really made to make it appear na duty-free siya and siguro iniisip nila na hindi ito eeksaminin considering that it was packed as goodies," ani Javier.

Depensa ng mag-ina, hindi nila alam na naglalaman ng ilegal na droga ang mga naturang bagahe.

Napag-alaman din na bago lumapag ng Pilipinas ay galing muna sila ng Dubai para mamili ng mga damit at saka nagtungo ng Doha, kung saan nakipagkita ang ina sa isang kakilala na nag-abot sa kanya ng mga umano'y pasalubong.

Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dalawa.

