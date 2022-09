MANILA — Hiningi ni Sen. Raffy Tulfo ngayong Miyerkoles na kasuhan ng pamahaalaan ang local at foreign recruitment agencies ng isang domestic helper na inabuso umano at namatay sa Saudi Arabia.

Ayon kay Tulfo na chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, napag-alamang sinasaktan ng recruiter ang OFW na si Jovelyn Tang Andres.

Hinaluan din umano ng gamot ang pagkain at inumin ni Andres hanggang malaglag ang kaniyang dinadalang sanggol, bago siya ipinasa sa ibang amo at namatay.

Nais ni Tulfo na sampahan ng kasong kriminal ang mga Saudi Arabian na may-ari ng Manabe foreign recruitment agency, ang local recruitment agency na Gulf Synergy Employment Inc., at ang isang babaeng nag-recruit umano kay Andres.

Inamin naman ni Arnulfo Babiera, presidente ng Gulf Synergy, ang pagkukulang sa pag-monitor sa lagay ni Andres at nagpaumanhin sa pamilya ng OFW sa sinapit nito.

Kahit may welfare officer ang kumpanya, wala umanong nakarating na ulat kay Barbiera ukol kay Andres mula sa Manabe, na hindi rin umano sumasagot sa mga email.



Ngunit ani Tulfo, "Are you stupid or just trying to be stupid? ...Hindi mo alam, ngayon mo lang nalaman? Paulit-ulit na binenta si Jovelyn tapos ngayon mo lang nalaman?"

Sinuspinde na ang lisensya ng parehong recruitment agency, ayon kay Department of Migrant Workers (DMW) Undersecretary Bernard Olalia. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang ahensya sa Philippine Overseas Labor Office para sa aksyon.

Sinampahan na rin ng recruitment violation case ang mga naturang agency.

Nais din ni Tulfo na ipasilip sa DMW kung patuloy pa ring nag-o-operate ang Gulf Synergy sa ilalim ng ibang pangalan.

Tiniyak naman ni DMW Secretary Toots Ople na tatalakayin ang kaso ni Andres sa pagpunta ng isang opisyal ng ahensya sa Saudi sa susunod na buwan para hilingin mula sa mga awtoridad doon ang aksyon laban sa iresponsableng recruitment agency.

Panukala din ni Ople, i-criminalize ang pag-recruit sa pamamagitan ng ahente na kumikita ng komisyon.

Tiniyak naman ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega ang tulong sa pamilya ni Andres.

