Binigyang pugay ng Senado ang limang nasawing rescuer ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.

Nasawi ang lima habang nasa rescue operations sa Barangay Kamias, San Miguel Bulacan sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karding.

Co-author ang lahat ng senador sa resolusyon na inadopt sa kanilang sesyon ngayong gabi.

Sabi ni Senate President Migz Zubiri, mga beteranong rescuers ang lima na sumagip ng buhay hindi lang sa Bulacan kundi pati sa ibang lugar.

Nakiramay ang mga senador sa mga naulila ng lima.

Pampalubag-loob na lang anya sa kanila na namatay na mga bayani ang rescuers.

Sabi naman ni Senator Bong Revilla, ito ay isang malaking trahedya pero ipinapakita nito ang bukod-tanging katapangan ng mga Pilipino na itataya ang buhay para sa kapakanan ng iba.

Magsisilbi anya itong inspirasyon sa ating lahat.

Giit naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na taga-Bulacan, pinakita ng Bagyong Karding na kahit natatakpan sila ng Sierra Madre ay matindi pa rin ang problema ng baha sa probinsya nila.

Sa San Miguel pa lang, 46 out of 49 barangay anya ang lubog sa baha.

Kaya itinutulak ng ilang senador kabilang sina Villanueva at Senator Bong Go ang pagtatayo ng Department of Disaster Resilience.

Sa panukalang batas ni Go, may hazard pay rin para sa mga tauhan ng DDR pati local disaster resilience offices.

Iminungkahi naman ni Senator Win Gatchalian na bigyan na ng formal item sa LGUs ang rescuers para magkaroon sila ng permanent positions.

Apat sa limang nasawing rescuer ay ilang taon nang casual o job order employee.