Pulis tiklo sa umano'y pangingikil sa Batangas

Kuha ng IMEG Team 4A

Hindi na nakapalag ang isang pulis matapos siyang arestuhin ng mga kabaro sa isang entrapment operation sa bayan ng Balayan, Batangas, nakaraang Huwebes ng hapon.

Inireklamo ang nasabing pulis, na isang deputy sa Balayan MPS, dahil umano sa robbery-extortion.

Pinipilit at tinatakot umano ng pulis ang biktima at pinipilit siyang magbigay ng lingguhang payola para sa umano'y loteng na operasyon nito.

Ayon sa biktima, ang nasabing loteng operation ay nahinto na nang ma-diagnose ang biktima ng stage 3 colon cancer noong 2021.

Iginiit ng suspek na dapat niyang ibigay ang kaniyang lingguhang payola na P2,000.

Dinala sa Camp Crame, Quezon City ang nahuling pulis para umano harapin ang kasong robbery-extortion.

Posible rin siyang maharap sa kasong paglabag ng Republic Act 3019 (graft and corruption) at paglabag ng "code of conduct and ethical standard for a public officer".—Ulat ni Gracie Rutao