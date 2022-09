NAGOYA, JAPAN - Nagkasundo ang Philippine Consulate General o PCG-Nagoya at ang Yamanashi Prefecture Government na magtutulungan sa trade, energy at tourism. Bahagi na rin ito ng misyon ng PCG na mas palawakin pa ang bilateral collaboration ng Pilipinas sa Central Japan.

Ayon pa sa Department of Foreign Affairs o DFA, bumisita si PCG-Nagoya Celeste Vinzon-Balatbat kasama si Vice Consul Jericson H. Arceo sa dalawang Prefectures - sa Yamanashi at Shizuoka noong September 15 at 16, 2022 para pagtibayin ang PH-Japan collaboration.

Iminungkahi ni Yamanashi Prefecture Governor Kotaro Nagasaki ang pag-i-export ng kanilang grapes sa merkado ng Pilipinas at isinulong din niya ang kanilang paggamit ng hydrogen fuel cells bilang renewable energy at pinagkukunan ng kuryente at kung paano ang mabisang paggamit ng hydrogen energy.

Isinulong naman ni PCG Balatbat ang importasyon ng mga pinya ng Pilipinas patungong Japan kabilang na ang interes sa turismo ng Yamanashi na makapag-attract ng mga bisita para sa Mt. Mayon sa Albay.

Sinuri rin ng Konsulado ang state-of-the-art system ng Crisis Management Center and Earthquake Disaster Prevention Center ng Shizuoka Prefecture na patunay ng mahusay na pagresponde ng Japan sa mga kalamidad tulad ng tsunami at lindol.

Ipinahayag naman ni Shizuoka Prefecture Governor Heita Kawakatsu na handa silang mag-offer ng mas maraming job opportunities sa mga dayuhan kung saan binigyang diin ni PCG Balatbat ang mahusay na work ethics ng mga Pilipino.

Pagbisita ng Konsulado sa Filipino community sa Gotemba, Shizuoka, Japan (Nagoya PCG photo)

Binisita rin ng Konsulado ang mga Pilipino sa Gotemba, Shizuoka na inorganisa ng Bayanihan Filipino Community. Ayon pa sa DFA, tinatayang may 17,000 Pilipino sa Shizuoka simula noong 2021.