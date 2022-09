Mga urn na naglalaman ng abo ng ilang nasawi sa drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jeffrey Hernaez

MAYNILA — Ibinigay ngayong Miyerkoes sa kani-kanilang pamilya ang mga urn na naglalaman ng abo ng 5 nasawi sa war on drugs noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Kabilang dito ang mga abo nina Kian delos Santos, Catalino "Nuno" Cabas, Jr., Jon Carzon, Reynaldo Bacani, at Joseph Buluran.

Sa pangunguna ni Father Flavie Villanueva ng Society of the Divine Word at siya ring pinuno ng Project Paghilom, inalayan ng dasal ang mga urn bago ibigay sa kanilang pamilya sa Shrine of the Divine Word sa Christ the King Missionary sa Quezon City.

Emosyonal ang naiwang kapatid ni Cabas na si Jonalyn sa pagtanggap ng abo.

Hunyo 20, 2018 nang bawian ng buhay si Cabas.

"Nakakalungkot at masakit pa rin para sa akin at sa buong pamilya ang pagkawala ng aking kapatid. Hindi po namin akalain na sasapitin namin iyon sa mga kamay ng mga walang pusong pulis," ani Jonalyn.

"Hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyari. Napakabuting anak at kapatid sa amin ni Nuno. Isa siya sa mga inaasahan ng pamilya. Simula ng nawala siya para na kaming nalumpo, may kulang sa pakiramdam," dagdag niya.

Ibinahagi rin ni Krizzhia Loren Rosero ang sinapit ng kapatid na si Kian delos Santos sa isang binasang pahayag.

"Gabi ng August 14, 2017, habang nakatambay sa tapat ng bahay ay dinampot ng 2 nakasibilyang pulis. Gamit ang suot na tshirt ay ginamit itong saklob upang maitago ang kanyang mukha," ani Rosero.

"Siya ay kinaladkad na dala ng 2 pulis habang ang isa ay nakasunod sa kanila pababa sa court, papunta sa madilim na dead-end at binaril sa tabi ng babuyan. Takot na nagmamakaawa dahil may exam siya bukas, 'Tama na po, may exam po ako bukas,' katagang hinding hindi ko makakalimutan," paglalahad ni Rosero.

Dumalo rin sa okasyon si United Nations Human Rights Senior Advisor to the Philippines Signe Poulsen, na nanawagan ng hustiya para sa mga biktima.

"We call for justice, and we must never allow those who committed these killings to take away our own humanity. We stand with you to seek remedies through the law - to hold perpetrators accountable, and to prevent violations from continuing," aniya.

Tiniyak naman ni Fr. Flavie Villanueva sa iba pang pamilya ng mga nasawi sa war on drugs na bukas ang Program Paghilom na tulungan ang mga ito sa paghahanap ng hustisya para sa mga nasawing miyembro ng pamilya.

"Bukas po ang Program Paghilom at wala kaming pinipili, basta ikaw ay natokhang o tinokhang ang mahal mo sa buhay, ay maaari ka pong makiisa sa may dangal, may sistema o kabuuang programa," aniya.

"[President Ferdinand Marcos Jr.] said that his approach to the drug war will not be about killings. I commend and I hope it's true, but I also appeal that we bring justice, we convict the killers, also in particularly those who architected, started, and orchestrated the killings. When that happens, justice begins," panawagan ni Villanueva.

