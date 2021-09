Larawan mula kay Ana Mae Dinaguit

Isang ina sa Kidapawan City ang humihingi ng tulong para sa sitwasyon ng kaniyang 9 buwang anak matapos itong makalunok ng push pin nitong Lunes.

Kuwento ni Ana Mae Denaguit, nasa isang milktea shop sila nang hindi niya namalayang inabot ng anak ang bulletin board kung saan may mga nakadikit na push pins.

Napansin na lang ni Denaguit na umuubo na ang anak nito, at nakita niyang may push pin sa may bandang lalamunan.

Nang subukan nitong kunin ang push pin, tuluyan na itong nalunok ng bata.

Matapos magpa-x-ray, nakitang nasa bituka na ng sanggol ang pin. Ayon umano sa doktor, kailangang ma-operahan ang bata kung hindi natural na mailabas ng bata ang pin sa loob ng tatlong araw.

“Maaaring matusok daw ang tinae (bituka) ng baby kasi masyadong maliit… Maghanda raw kami ng 50k-100k para sa operation. 'Di kasali 'yung admission tsaka gamot,” sabi ni Denaguit.

Nanawagan ng tulong ang pamilya ng bata at bukas sa donasyon na pwedeng i-send sa GCash account ni Denaguit (09670015574).

— Ulat ni Chrislen Bulosan

