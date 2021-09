Pagtrato ng Senado sa Pharmally official, ikinumpara ni Duterte sa martial law

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kung si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin, higit pa sa pagpapatupad ng batas militar ang pagdetene ng Senado sa direktor ng Pharmally Pharmaceutical Corp. na si Linconn Ong.

Isa si Ong sa resource persons na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa pagbili ng pamahalaan ng umano'y mga overpriced na medical supply.

Matatandaang dinetene ng Senado si Ong at iniutos pa ni Sen. Richard Gordon, ang chairman ng Blue Ribbon, na ilipat siya sa Pasay City Jail dahil umano sa pagsisinungaling sa mga pagdinig.

"Is that how a civilized Congress works?" sabi ni Duterte.

"Akala ko ba ayaw ng mga tao, ng Pilipinas ng martial law? Eh tingnan mo ang ginagawa ng Senado ngayon, it is just more than the martial law," sabi niya.

Para kay Duterte, nilalabag ng Senado ang right to liberty at due process ng opisyal ng Pharmally.

Matatandaang nakapagdeklara na rin si Duterte ng martial law, na kaniyang ipinatupad sa buong Mindanao matapos ang Marawi siege noong 2017. Dati na rin siyang nagpahayag ng papuri kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, na nagpatupad ng batas militar sa buong bansa mula 1972 hanggang 1981.

Samantala, pinagdudahan naman ni Duterte ang pagkakaroon ng expiration date ng face shields.

Kasunod ito ng pag-amin sa Senado ni Pharmally regulatory affairs head Krizle Mago na binago nila ang production date ng face shields na binili sa kanila ng gobyerno noong nakaraang taon.

Mismong si Health Secretary Francisco Duque III na rin ang nagpaliwanag kay Duterte na may shelf life din ang face shields.

"May foam dito po sa bandang taas [ng face shield] na kapag sinuot po 'yan.. 'yong foam po iyon ang nagde-deteriorate sa mahabang panahon," paliwanag ni Duque.

Pero iginiit ni Duque na hindi tumatanggap ang Department of Health (DOH) at maging ang Procurement Service ng Department of Budget and Management(PS-DBM) ng medical supplies kung hindi ito sinuri ng inspection teams.

Pinasisilip na umano ni Duque ang sinasabing pagbabago sa expiration date. Sakaling mapatunayan, pagbabayarin umano ng gobyerno ang Pharmally.

Samantala, may pinalutang namang bagong isyu si Duterte sa mga senador.

"May I ask the senators if it is true that the Hilmarc's... is the contractor of the new Senate building being constructed?" ani Duterte.

"Is this the same Hilmarc's contractor that built the Iloilo Convention Center and the Makati City Hall Building II that the Senate investigated during the last administration?"

Taong 2014 nang imbestigahan din ng Senado ang umano'y maanomalyang pagtatayo ng Makati City Hall Building II, na contractor ang Hilmarc's.

Sangkot sa isyu sina dating Vice President Jejomar Binay at anak na si dating Makati Mayor Junjun Binay.

Muli ring binanatan ni Duterte si Gordon at pinakikilos na si Solicitor General (SolGen) Jose Calida na kalampagin ang Commission on Audit para aksyunan ang umano'y P140 milyong disallowance nito sa Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA).

Kasunod ito ng akusasyon ni Duterte na ibinulsa ni Gordon ang nasa higit P80 miylon na disallowance ng SBMA noong siya ang umupo noon bilang chairman.

Binanatan din ni Duterte ang paglalagay ng mukha ni Gordon sa mga ambulansiya ng Philippine Red Cross, kung saan chairman ang senador.

Una nang inutusan ng pangulo ang SolGen na sumulat sa COA para i-audit ang Red Cross. Ito'y kahit nauna nang sinabi ng COA na hindi nito hawak ang Red Cross dahil hindi naman ito government agency.

Sinagot na nitong mga nagdaang linggo ni Gordon ang mga patutsada ni Duterte laban sa Senado at sa kaniya. Maliban sa pag-alma ng mambabatas sa mga personal na pag-atake ng Pangulo at pagdamay sa Red Cross, tinanong niya si Duterte kung ano ang itinatago nito sa kabila ng kaniyang pagdepensa sa mga taga-Pharmally.

Ani Gordon, ang halaga ng kanilang pagsisiyasat sa naging transaksyon ng PS-DBM sa Pharmally ay may kaugnayan sa hinaing ng mga health workers hinggil sa kanilang mga benepisyo bilang frontliners sa COVID-19 pandemic.

Ang pera ng bayang nasayang umano sa nasabing transaksyon ay mas mainam sanang ginamit para sa benepisyo ng mga health workers, sabi niya.