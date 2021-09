MAYNILA—May malaking pagkakaiba umano sa resulta ng ilang RT-PCR tests na isinalang ng Philippine Red Cross at ng The Medical City, ayon kay Health Secretary Francisco Duque III.

Sa kaniyang ulat kay Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Duque base ito sa preliminary report na nakarating sa kaniya.

Nagkaroon ng pag-iimbestiga dahil sa umano'y mga "false positive" na resulta mula sa RT-PCR testing ng Red Cross.

Ayon kay Duque, lumabas na positibo sa COVID-19 ang lahat ng 49 samples na sinuri ng Red Cross sa kanilang logistics at training center sa Subic, Zambales noong ika-3 ng Setyembre.

Pero nang suriin sa laboratoryo ng The Medical City sa Clark makalipas ang ilang araw, lumabas na maliit na porsyento lamang ng samples ang nagpositibo sa virus.

"Nagduda po sila, so pumunta ngayon sila sa the Medical City Clark laboratory, at doon po September 6, nagpa-swab ulit sila nasopharyngeal at oral pharyngeal swab, at lumalabas na out of the 49, lima ang nagpositive lamang. So 10% lang po compared sa 100% sa kabila," ani Duque.

Tinatapos na rin umano ng Research Institute for Tropical Medicine (RITM) ang kanilang imbestigasyon kung saan sinusuri ang PRC at Medical City pagdating sa kanilang laboratory records, proseso ng RT-PCR testing, case investigation records, at trouble-shooting proficiency ng kanilang mga laboratoryo.

"Mayroon po silang report na ilalabas pa lang, makukumpleto ang investigation by October 8. So hintayin lang po natin kasi medyo masalimuot po iyong proseso ng kanilang investigation dahil kinakailangan po dito highly technical ang proseso," dagdag ni Duque.

"It is good that there is an independent investigating agency para if there is nothing wrong we can accept that, but if there is nothing wrong then the chairman of the Red Cross has to answer it," ani Duterte.

Nauna nang pinuna ni Duterte si PRC chairman at Sen. Richard Gordon dahil umano sa mga maling resulta sa RT-PCR tests na isinasagawa ng Red Cross.