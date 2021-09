Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mas pabor ang ilang health expert na palawigin pa ang pagpapatupad ng Alert Level 4 status sa Metro Manila kahit na gumaganda na ang datos sa COVID-19 ng Metro Manila.

Ayon sa Department of Health (DOH), mataas pa rin sa ngayon ang health care utilization rate sa Kamaynilaan habang high risk pa rin ang nasa 10 siyudad dito.

"Kaya kami very conservative, or very cautious in interpreting these declining cases. Our health care utilization is still high, meron pa ho tayong 10 sa mga cities natin sa Metro Manila na nasa high risk classification, ang kanila pong mga kama para sa mga ospital. 'Yun pong lima, moderate pa rin and so 'pag tiningnan natin even the ICUs are still full," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sang-ayon naman dito si Philippine College of Physicians President Maricar Limpin.

"Kung pupuwede sana ma-maintain muna natin sa Alert Level 4 para talagang mapababa pa natin nang husto itong mga kaso natin at saka later on saka na tayo siguro medyo mag-lighten up ng alert levels natin ano," ani Limpin.

Panawagan naman ng Metropolitan Manila Development Authority at ng ilang mga alkalde na ipares ito sa tamang datos.

"'Yung mga data hindi pa kumpleto kaya sana bilisan ng DOH ang pagbibigay ng mga 'yan para tama ang magiging aksiyon natin," ani MMDA Chairman Benhur Abalos.

Ayon naman kay Navotas Mayor Toby Tiangco: "Mahirap naman kasing kami ang magsabi kasi hindi naman buo 'yung data namin. Based du'n sa presentation nila nu'ng Linggo ng gabi, sabi naman nila na 'yung buong Metro Manila bumababa na 'yung cases and dito sa Navotas nakikita natin na bumababa pati 'yung mga naka-home isolation bumaba na rin so sana puwede."

Sa San Juan at Muntinlupa, nakitaan na rin ng pagbaba ng mga kaso pero gusto pa ring mag-ingat ang mga alkalde roon.

"Ang pinakamataas na bilang ng mga kaso na inabot ng San Juan ngayong panahon ng Delta variant ay 1,123 and as of today nga po ito'y naibaba na natin to just 711... Ngunit para sa akin mas magandang hintayin pa nating bumaba pa nang husto ang bilang ng mga kaso. Sapagkat ang 711 kahit bumaba na nga po ay medyo mataas pa rin so mas gusto ko sana na hintayin nating mas bumaba pa ang bilang ng mga kaso bago tayo magbaba ng mga alert level," ani San Juan Mayor Francis Zamora.

Hindi rin ganoon kabilis na mapagdesisyunan ang pagbaba o pagpapanatili ng Alert Level 4 sa NCR, ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia.

"That's why hopefully, we're wishing na mag-Level 3 pero 'yan depende pa rin sa tinatawag natin na hospitalization utilization. Kasi isa sa basis natin ng pagbabago ng alert level hindi lang sa number of cases sa radar natin , sa reproduction rate, including dito 'yung hospital care utilization. So hopefully with this kind of trend going down, sana sana, maka-graduate na tayo sa Level 4," ani Garcia.

Paalala naman ng mga awtoridad na sumunod pa rin sa minimum health protocols kung gustong makaalis sa Alert Level 4.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News