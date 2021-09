Filipino TikTokers gagawing ‘ambassador’ para sa Philippine Pavillion sa Dubai Expo 2020

DUBAI – Handang-handa na ang Philippine Pavillion sa Expo 2020 sa Dubai, United Arab Emirates at dahil hit ang TikTok kahit sa anong edad at estado sa buhay, mga Pinoy TikTok Champions sa UAE ang isa sa gagawing ‘ambassador’ ng Philippine Pavillion sa magbubukas na Expo 2020 ngayong October 1, 2021.

Gamit ang awiting “Tara Na” na isinulat ng Filipino volunteers sa Dubai, ikakampanya nila sa mga Pinoy sa Gitnang Silangan ang "Bangkota" (Corral Reef) ng Philippine Pavillion.

“They are the ambassadors for Bangkota through TikTok. They’re gonna dance it, promote it para mas malayo pa yung ma-reach natin for our campaign na "Tara na sa Bangkota,” sabi ni Architect Christian Vasquez, isa sa composer ng awitin.

Dagdag niya kailangan pa raw na maengganyo ang mga Pilipino sa pinakamalaking proyekto ng Pilipinas sa taong ito sa labas ng bansa.

“Yung paggawa ng music na 'yon is to make an invitation sa ating community to be enjoyable and fun,” dagdag ni Vasquez.

“The purpose of the song really is to inspire and spark hope and joy in the hearts of the Filipinos here in the UAE and represents the beauty of our craft, artistry through music and dance that could also be reflected in our pavilion,” pahayag ni Sharina Manaog, ang kumanta at isa rin sa composer ng Bangkota theme song.

Aniya ang lyrics na sinulat at prinoduce nila kasama sina Bobbie Carella ng Philippine Business Council ng Dubai at Northern Emirates at Christian Vasquez ng dalawang araw ay hango sa mga ngiti at saya ng mga Pinoy sa buong mundo sa gitna ng pandemya.

“It is gathering together as one nation in an international scope,” dagdag ni Manaog,

Ang Expo 2020 na magbubukas sa October 1, 2021 at magtatapos sa Marso 31, 2022 ay lalahukan ng mahigit 191 bansa na tinatayang bibisitahin ng milyo-milyong katao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo.

May humigit kumulang na 700,000 na Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho sa UAE sa kasalukuyan.

Ang Expo 2020 ay magbigay ng pagkakataon sa mga kababayan na magkaroon ng trabaho lalo na sa hospitality industry na pinangungunahan ng hotels at restaurants.

“More than this is a dance challenge in TikTok ,our hope is that our TikTokers who would do the dance in the platform would share the hope and the real message of the song which is really bringing more people together especially the Filipinos here in the UAE,” payo ni Manaog sa mga Pinoy.

