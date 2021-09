Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Namumurong palawigin ang voter registration nang isang buwan, ayon mismo sa tagapagsalita ng Commission on Elections (Comelec) at ilang mambabatas.

"Medyo namumuro siguro [ang extension]. Ang sense ng mga commissioners natin at ng mga opisyal ng Comelec, kailangan pagbigyan 'yung clamor ng taumbayan... So there’s reason to be optimistic," sabi ni Comelec spokesman James Jimenez.

Sabi naman ni Sen. Imee Marcos, chairman ng Senate suffrage panel, kasado na ang extension hanggang Oct. 31, ayon mismo sa impormasyong sinabi sa kanya ng opisyal ng Comelec.

"Director Teopisto Elnas Jr. has just called me to inform us that the commissioners will pass a resolution tomorrow extending the registration to October 31," sabi ni Marcos.

Matatandaang pasado na sa Senado at Kamara ang panukalang batas para sa isang buwang pagpapalawig.

Pero sakaling aprub nga ang extension, hindi naman na mauurong ang schedule ng paghahain ng certificates of candidacy ng mga kakandidato sa halalan mula Oktubre 1 hanggang 8.

Ibig sabihin, maaaring gugulong pa lang ang 1 buwang extension matapos nito.

Iaanunsiyo ng Comelec en banc ang desisyon nila sa Miyerkoles.

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News