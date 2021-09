MAYNILA - Aalamin ng Civil Service Commission kung ilan pa ang government employees na hindi pa nababakunahan kontra COVID-19 at kung ano ang kanilang dahilan.

Kasunod ito ng banta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga empleyadong ayaw pa rin magpabakuna. Aniya, dapat umalis na lang sila serbisyo.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni CSC Commissioner Aileen Lizada na kailangan nilang isaalang-alang ang mga kapakanan ng mga manggagawa, maging ang posibleng epekto sa serbisyo ng kanilang tanggapan kung magtanggal ng mga empleyado.

"Ang proposal po ng office namin is... Let us go back to them kung ilan ang percentage ng kawani ng gobyerno na hindi pa nagpapabakuna and let us understand them more bakit. And let us see how CSC can intervene and probably come up with policies na puwede nating ayusin ang mga work arrangement natin sa kanila because the pandemic is not forever," ani Lizada.

Dagdag niya: "I know somehow siguro yung iba security of tenure we say, and then now this is coming out. So we need to address this properly and thoroughly."

Sa kaniyang pinakahuling public address, sinabi ni Duterte: "Tama ‘yan sa gobyerno: ayaw mo magpabakuna, umalis ka. Go out of government. Why? Because when you are with the government, you face people. People transact business officials, well, audiences or visits."

Muling hinimok ni Duterte ang publiko na magpabakuna laban sa virus at nagbabalang gagamit ng police power para mapuwersa ang mga ayaw magpaturok dahil sa kanilang paniniwala.

Ayon kay Duterte, ngayon lang hihiling ang gobyerno na gumawa ng bagay na maaaring taliwas sa relihiyon, pero para umano ito sa public safety.

Maiintindihan niya kung kulang ang suplay ng bakuna, aniya. Pero ngayon ay available na ito kaya nakiusap siyang magpabakuna na.

Sinabi na ng mga health experts na bagaman posible pa ring magka-COVID ang bakunadong tao, malaki ang tsansang hindi ito makararanas ng malalang pagkakasakit o pagkaka-ospital.

Si Duterte, 76, ay bakunado na kontra COVID-19, ganun rin si Bise Presidente Leni Robredo.

Ayon sa pinakuling tala, mahigit 20.5 milyon na ang fully vaccinated sa bansa, na katumbas ng lagpas 26 percent sa target na 77.1 milyon para magkaroon ng herd immunity laban sa COVID-19.

Nagsimula ang pagbabakuna sa bansa noong ika-1 ng Marso.

Nitong Lunes, umabot na sa 2,509,177 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kabilang ang 158,169 active infections.