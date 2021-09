MAYNILA — Nababahala ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa tumataas na bilang ng mga insidente ng rape at violence against women and children (VAWC) na naitatala sa lungsod.

Sa huli kasing pulong ng Quezon City Peace and Order Council, ini-report ng pulisya na tumaas nang 66 porsiyento ang bilang ng VAWC cases, at higit 21 porsiyento naman sa rape cases sa unang walong buwan ng 2021.

Isa sa mga nakikitang dahilan ng pagtaas ng mga kaso ang COVID-19 pandemic dahil maraming tao ang nananatili lang sa kanilang bahay at patuloy din ang mga problemang pinansiyal.

Hinikayat ng Quezon City government ang mga biktimang mag-report at magsampa ng kaso gamit ang QC Protection Center 122.

Maaari rin anilang dumulog sa women's desk ng barangay o Quezon City Police district.

Dapat umanong matiyak ng pamahalaan na safe space o ligtas na lugar pa rin ang bawat tahanan para sa mga babae at bata.

Noong isang taon, binuksan ng Quezon City ang protection center para sa mga biktima ng gender-based violence, na nagbibigay sa mga ito ng medical at legal assistance, pati counselling.

Bukas din umano ang Bahay Kanlungan para sa mga kababaihan, bata at LGBT na nakararanas ng diskriminasyon at pananakit sa kanilang mga bahay.

