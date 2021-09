Bakuna para sa 12-15 anyos sa England, sinimulan na

LONDON - Roll-out na ng bakunang Pfizer/ Biontech para sa edad 12-15 anyos sa England. Sinimulan na rin ang booster jab at may target na 30 million ang mabibigyan ng pfizer vaccine bilang booster shot.

Ito’y para sa mga nakakumpleto na ng dalawang dose ng bakuna sa nakalipas na anim na buwan. Mauuna sa listahan ang nasa edad 50 taong-gulang pataas na may mga karamdaman at frontline health at social care workers.

Bahagi ito ng istratehiya ng UK government para maiwan ang pagsipa ng COVID-19 cases sa autumn at winter season. Samantala, umaaray naman ang mga Pinoy na nagbakasyon sa Pilipinas, nasa red list pa rin kasi ng UK ang Pilipinas.

Patong-patong na bayarin kakambal ng sampung araw na quaratine ang sasalubungin pag-uwi sa UK galing Pilipinas.

Gagastos ng di baba sa 2,250 pounds o higit 150,000 pesos para lang sa hotel quarantine sa UK. Si Edgar, gumastos ng higit 10,000 pounds o higit 600 thousand pesos para makita ang maysakit na kaanak sa Pilipinas.

“It brought so many challenges because it’s unusual but the most important thing is you see your family. It’s very expensive now to see your family and come back to London because of the quarantine protocol, ” sabi ni Edgar, taga-London.

Kaya payo ng Philippine Embassy, huwag munang bumiyahe kung hindi naman importante.

Sa Italya, binigyan na ng go signal ng Italian Medicines Agency ang pagbibigay ng third dose ng bakuna para sa mga nasa fragile state o may seryosong karamdaman tulad ng immunosuppressed, transplant patients, cancer patients, dialysis patients, mga nasa 80 taong gulang pataas, mga guests ng Assisted Health Residences (RSA) at mga health personnel (depende sa kanilang level of exposure sa infection at individual risk na ma-develop ang severe forms ng COVID-19).

Sa Italya, mas pinahigpit ang pagpapatupad ng green pass. Pagmumultahin ang mga lalabag ng mula €400 hanggang €1000.

Mandatory pa rin ang pagkakaroon ng green pass sa mga cleaning companies at canteen staff na nagtatrabaho sa mga eskwelahan, external workers at healthcare sector.

“Sang-ayon po ako sa pagiging mandatory ng green pass para mapangalagaan ang kalusugan ng bawat isa, ” sabi ni Xian Gallardo, OFW sa Rome.

Sa France, kahit may pagluluwag, mahigpit na sinusunod pa rin ng mga Pinoy ang restriction rules.

Kailangan ipakita ang pass sanitaire sa mga dadalo ng events tulad sa isang special boodle fight event ng isang grupo ng mga Pilipino.

“We miss travelling, hindi po tayo makauwi sa Philippines, so inisip po namin na gumawa ng second edition special boodle fight,” sabi ni Leah Fentrouci ng La Petite Manille Association Culturelle Franco-Philippine.

Sinabayan na rin ng fundraising ang event para makatulong sa mga bata sa Pilipinas.

“So we are here to sale books and accessories and also garments and all the sales that we get from today are going to the association ANAK for the children in the Philippines,” sabi ni Cyril at Severine Charzat, ANAK Foundation.

Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Mula sa pinagsamang ulat nina Mye Mulingtapang sa Milan, Italy, Bong Agustinez sa Paris, France at Rose Eclarinal sa London, UK)