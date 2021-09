Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Pauwi na mula sa trabaho ang isang 37-anyos na empleyado ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nang mabangga ng isang jeep sa Barangay 185, Pasay City Lunes ng gabi.

Naglalakad sa gilid ng Andrews Avenue si Hazel Cabotesa ilang minuto bago maghatinggabi.

Galing siya ng NAIA 3 kasama ng kasintahang si Rex Nerizon na naglalakad sa kaliwa niya.

Patay ang isang babaeng empleyado ng NAIA 3 at sugatan ang kasama niyang lalaki nang mabangga sila ng jeep habang naglalakad sa Andrews Avenue, Pasay City. Natamaan din ang isang taxi at truck.



Natamaan din ang isang taxi at truck.

Sa ulat ng Pasay police traffic investigation, natamaan sila pareho ng jeep mula sa likuran. Dead on the spot si Cabotesa at sugatan si Nerizon.

Nabangga rin ang isang taxi at truck na magkasunod na nakaparada sa unahan.

Sa kuha ng CCTV, kitang tinulak ng jeep ang nakaparadang taxi at truck na tumama naman sa poste ng flyover at sa center island.



Lumabas mula sa jeep ang isang nakasuot ng sombrero at puting sapatos na tinuturong nagmaneho nito.



Nakita sa kuha ng CCTV ng barangay na itinulak ng jeep ang taxi na tumama naman sa truck sa harapan nito.

Nakita sa kuha ng CCTV ng barangay na itinulak ng jeep ang taxi na tumama naman sa truck sa harapan nito.

Naka-hazard ang ilaw ng jeep sa likuran.

Sumalpok ang taxi at jeep sa poste ng Skyway habang umabante pa ang truck at nabangga sa plant box sa center island.

Nakitang bumaba mula sa passenger side ng jeep ang isang taong nakasombrero at puting sapatos.

Pero giniit ng drayber ng jeep na hindi siya ang lalaking ito. Iba kasi ang suot niya.

Kuwento niya, tumigil siya para kumain at mag-kape bago mag-garahe kaya hindi umano siya ang sakay ng jeep.

Nagulat na lang siya nang sabihang umaandar na ang sasakyan niya.

Patuloy pang iniimbestigahan ng pulis kung totoo ang kuwento ng drayber na may iba pang sangkot sa insidente na nakatakas.

Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury, and damage to property.