Velasco kay Cayetano: Panindigan ang term-sharing deal sa ngalan ng dangal

MAYNILA — Pumalag si Marinduque Rep. Lord Allan Velasco sa mga panawagang magpaubaya na siya at huwag nang kuhanin mula kay Taguig Rep. Alan Peter Cayetano ang puwesto ng House Speaker, salungat sa napagkasunduan nila sa ilalim ng "gentleman's agreement" noong nakaraang taon.

Binandera ni Velasco sa kaniyang Facebook ang mga retrato ng pirmahan nila ni Cayetano noong 2019 sa term-sharing agreement para sa pagka-Speaker. Sabi ni Velasco, nakasulat sa kanilang pinirmahan ang mga katagang "For God and our country 1521."

"Let us uphold the agreement as this was made 'for God and our country 1521.' I have always intended to honor the agreement. We all should. Our people deserve nothing less," ani Velasco.

"The covenant was crystal clear: a 15-21 term-sharing agreement. The first term expires on Sept. 30, after which the second term immediately begins. That was the pledge made before the President. As true leaders and as examples for our people, both sides are obligated to avoid situations or statements that would subvert the agreement and betray the trust of our people who’ve stood witness to the covenant," dagdag pa ni Velasco.

Katuwiran ni Velasco, nagkasundo sila noon nang buong tiwala sa isa't isa dahil nga ang Pangulo mismo ang umayos sa kasunduan.

Para kay Velasco, mahalaga ang tiwala at dangal lalo na ngayon dahil pinapakita nito kung anong klaseng tao ang mga lider. Kailangan din aniya ng mga tao ng mga marangal na lider na may isang salita at tutupad sa pangako.

TRAYDURAN?

Sinabi naman ni Deputy Speaker Dan Fernandez na parang nagkatrayduran na sa usapan dahil 2 beses na daw tinangkang ikudeta si Cayetano.

Paliwanag ni Fernandez, ito ang dahilan kaya may 202 kongresista na ang pumirma ng manifesto para manatili si Cayetano.



Isang linggo nang iginigiit ng kampo ni Cayetano na idaan sa botohan ang palitan. Ayaw din umano ng mga kongresista na magalaw ang ibang puwesto sa liderato at madiskaril ang budget.

Ayon naman kay Deputy Speaker LRay Villafuerte, absentee congressman at tinawag umanong "tamad" ng mga kasama si Velasco dahil hindi ito naramdaman sa mga malalaking isyu ng nakalipas na taon.

"Velasco lost the speakership because of his failure to prove to his peers his capability to lead as Speaker of the House. He already lacked the gravitas, experience and skills compared to Speaker Alan from the start. What’s worse was he was an absentee congressman, he was always missing in action, and his peers called him 'tamad,'" sabi ni Villafuerte.

Sa Martes muling maghaharap ang mga House leaders, mga kampo nina Cayetano at Velasco at si Duterte para talakayin ang pinag-usapan noong 2019.