TINGNAN: Medical waste tumambad sa mga motorista sa bahagi ng EDSA

MAYNILA — Nabulaga ang mga awtoridad at ilang motorista matapos tumambad sa kanila ang mga nakabuyangyang at nagkalat na medical waste sa bahagi ng EDSA-White Plains nitong Lunes ng umaga.

Sa unang tingin ay aakalain pang mga pagkain, plastik at iba pang karaniwang mga basura ang mga nagkalat sa kalsada.

Pero nang lapitan, pawang mga surgical gloves, personal protective equipment (PPE) suits, face masks, urinal kits, diapers, at iba pang hazardous waste ang namataan.

Agad namang pumunta ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) street sweepers upang walisin at hakutin ang mga basura.

Pero hinaing nila, hindi sila inabisuhan kung anong klase ng basura ang dapat nilang linisin kaya hindi sila nakasuot ng kumpletong protective suit.

"Urgent po kasi, tinawag lang po sa amin ng sir namin kaya medyo naalarma na po. Kaya po hindi na kami nag-PPE. At saka hindi po namin alam na gamit pala sa ospital kaya di namin alam," sabi ni Tayling Bermundo, MMDA street sweeper.

Ayon kay Bong Nebrija, MMDA-EDSA traffic chief, inaalam pa nila kung saan nanggaling ang mga basura at kung aksidente lang itong nalaglag ng isang garbage dump truck o anumang sasakyan.

"May CCTV tayo kaso unfortunately hindi nakunan 'yung incident na ito dahil nakapaling sa kabila 'yung camera... We will try to retrieve in other portions of EDSA kung meron silang nakitang dump truck ng basura or whatsoever that could have done this," ani Nebrija.

Paalala naman ng Department of Health (DOH), responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan at medical institutions ang kolektahin at i-segragate nang maayos ang mga medical waste sa sakop nilang lugar.

"There is this protocol that we follow na kailangan properly segregated... Unang una alam natin it can cause harm to people," ani Maria Rosario Vergerie, DOH spokesperson.

Ayon naman kay Police Lt. Col. Guillermo Eleazar, head ng Joint Task Force COVID Shield, sakaling may makitang mga medical waste na nakakalat sa kalsada ay huwag ito basta pupulutin at humingi ng assistance sa awtoridad.



—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News