Talamak na gutom di na lang dahil sa pandemya: ekonomista

MAYNILA — Sa pinakabagong survey na inilabas ng Social Weather Stations (SWS), lumalabas na pinakamaraming Pilipino ang nakaranas ng gutom nitong mga nakalipas na buwan kumpara sa dalawang nakalipas na dekada.

Nitong Setyembre, tinanong ng SWS ang mahigit 1,000 Pilipino kung nitong nakaraang tatlong buwan ay nangyari ba kahit minsan na nakaranas ng gutom ang pamilya nila at walang makain?

Lumalabas na tatlo sa bawat 10 pilipino ang nakaranas kailan lang ng "involuntary hunger," o gutom dahil sa kawalan ng makakain.

Mahigit 5 milyong pamilya ang nagsabing naranasan nila ang "moderate hunger," o kawalan ng makakain isa hanggang ilang beses lang.

Mahigit 2 milyong pamilya ang nakaranas ng "severe hunger" o kawalan ng makakain madalas o palagi.

Ito na ang pinakamalaking bilang ng mga Pilipinong nagugutom sa loob ng dalawang dekada at pare-pareho ang resulta mapa-Luzon, Visayas, at Mindanao.

Nagsimula ito sa pandemya at sa pagsara ng ekonomiya dahil sa mga lockdown.

Pero ayon kay professor Toby Monsod ng UP School of Economics, masyado nang matagal ang panahong lumipas para isisi lang itong lahat sa pagdating ng COVID-19. Epekto na raw ito ng kahinaan ng plano ng pamahalaan kung paano malalagpasan ang krisis.

"I do not accept the thought that we are in a pandemic, that is why we have to be hungry... at this time dapat proactive na 'yung government. The state needs to explain what is going on... Siguro may pagkukulang talaga."

Ayon kay Monsod, hindi dapat inihinto ng gobyerno ang pagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan dahil hindi pa kaya ng mga taong ibangon ang mga sarili nila.

"You have to extend more assistance to families. We are still in the stage of relief... Tiis lang? Bakit? How much was the dolomite sand?" tanong ng ekonomista

Pinatutungkulan niya ang synthetic white sand gawa sa dinurog na dolomite rocks mula Alcoy, Cebu na itinatambak sa Manila Bay bilang bahagi ng beach nourishment project ng gobyerno. Nasa P389 milyon umano ang gastos dito.

Ikinalungkot ng Palasyo ang resulta ng survey pero sinabing hindi ito nagkukulang sa pagtugon sa pangangailangan ng tao.

Pero ayon kay Monsod, hindi uusad ang ekonomiya kung hindi kumpiyansa ang tao na may malinaw na planong poprotekta sa kanila sa hinaharap.