'Masyadong garapalan': Bakit tinututulan ang pag-upo ng Duterte Youth sa Kamara?

MAYNILA — Hindi palalampasin ng isang grupo ng election lawyers ang anila'y pinaka-ilegal na hakbang na ginawa ng Commission on Elections (Comelec) sa loob ng 80-taon nitong kasaysayan: ang nakatakdang pagpapaupo sa kinatawan ng Duterte Youth sa Kongreso.

Noong nakaraang linggo ay sinabi ng Comelec na nagkasundo ang commissioners na iproklama ang 1st nominee ng Duterte Youth na si Ducielle Cardema para makaupo na ito sa Kamara.

Si Ducielle ay misis ni dating National Youth Commission chair Ronald Cardema, na dapat sanang pambato ng Duterte Youth pero nadiskuwalipika dahil sa pagiging overage bilang youth representative.

Pero katuwiran ni election lawyer Emil Marañon, hindi nakumpleto ng Duterte Youth ang proseso para ganap na ma-register bilang party-list. Sa makatuwid, wala itong karapatan makaupo sa puwesto dahil wala itong kinakatawang grupo.

"This is the most unconstitutional act committed by Comelec in its 80-year history. We stand by this rule, we have never seen a non-candidate being proclaimed ever before," sabi ni Marañon, tumatayong legal counsel ng iba't ibang grupo na tumutuligsa sa Duterte Youth.

Pagtataka ni Marañon, tila may special treatment ang Comelec para sa Duterte Youth gayong napakarami pa rin nitong nakabinbing kaso.

"Ang problema namin is, bakit in-allow na naman po ito ng Comelec? There are so many rules that have been violated. The Duterte Youth has been exempted from so many rules and regulations. Bakit nababali po ang batas pag Duterte Youth ang involved. The finale of these illegalities is the proclamation of Ducielle Cardema," ani Marañon.

Plano ng grupo nila na idulog sa Supreme Court ang ginawang "abuso" umano ng Comelec.

Tingin pa nila, tila binababoy na umano ang proseso ng party-list system.

"Mababa na nga po 'yung respeto or tingin ng taumbayan sa party-list system, mas bababuyin pa natin ang party-list system. Sa 'kin po simpleng-simple lang, masyado na pong garapalan... What we are trying to fight for here is, dapat manumbalik ang respeto ng taumbayan sa party-list system natin at sa ating mga institusyon." —Mula sa ulat ni Gillan Ropero, ABS-CBN News