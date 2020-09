Ilang public school handa na sa pagbubukas ng klase

Kung tatanungin ang mga principal at estudyante ng Mandaluyong Elementary School at Mandaluyong High School, 100-percent ready na sila sa pagbubukas ng klase sa Oktubre 5.

Sabi nila, ilang buwan na silang naghahanda para rito.

"Mayroon po kaming 100 percent na distribute na modules within a month, nakapag-simulate na rin po ang mga teachers, [at] na-orient na po ang lahat ng mga magulang at bata," ani Mandaluyong High School Principal Ervin Salazar.

"Sure na sure na kami na handa na kami," ani Mandaluyong Elementary School Principal Elvira Canilao.

"May mga binigay po na mga gamit sa amin, modules, libro at ballpen upang kami ay makapag-aral sa bahay namin," sabi naman ni James Campos, mag-aaral ng Mandaluyong Elementary School.

Kung tatanungin naman ang Department of Education, excited na sila sa pagsisimula ng school year at tila wala na itong atrasan.

"Kahit po alam natin na maraming hamon ang hinaharap, 'di naman talaga mapeperpekto ang paghahanda, ay patuloy pa rin nating ibibigay ang lubos na kakayahan," ani Education Undersecretary Diosdado San Antonio.

Sa virtual press briefing ng DepEd nitong Lunes, sinabi ng ahensiya na halos 80 porsiyento ng modules ang naipamahagi sa mga mag-aaral.

Handa na rin ang 32,000 online materials na gagamitin sa first quarter at inihahanda na rin ang higit 3,000 materials para sa second quarter.

Higit 3,000 mga video lesson at episodes naman ang inihahanda para sa radio at TV-based instruction.

Nagsasagawa na rin ng psycho-social support session ang ahensiya para sa mga guro, mag-aaral, at magulang, ani Ronildo Co, director ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service.

Ayon kay Undersecretary Revsee Escobedo, kritikal ang unang 2 linggo ng pasukan para makita ang ilang problema sa pagpapatupad ng distance learning.

"Kailangan namin i-assess kung ano ang mga glitches, ano problems, sa implementation. First time na mag-i-implement ng distance learning... so 'yon ay kailangan i-monitor," aniya.

Pero para sa grupo ng mga guro, pagdating sa kalusugan at kaligtasan ng mga guro, lagpak ang DepEd.

Katunayan, ayon sa Teachers' Dignity Coalition (TDC), kailangan muling kanselahin ang school opening hanggang Enero 2021.

"Batay sa mga ulat natin from the ground, napakarami pa talagang pagkukulang, sa modules, sa budget, sa technology," ani TDC Chairman Benjo Basas.

Pareho rin ang pananaw ng grupong Alliance of Concerned Teachers pero para sa kanila, ituloy na ang klase sa Oktubre 5.

"Marapat lang na sikapin ng DepEd ang lahat ng maaaring magawa para maitawid ang pagbibigay ng ligtas at dekalidad na edukasyon," ani ACT Secretary General Raymond Basilio.

Wala pang reaksiyon ang DepEd sa panukala ng TDC na muling ipagpaliban ang simula ng school year.

Sa ilalim ng distance learning, ihahatid ang mga aralin sa mga estudyanteng nasa bahay sa pamamagitan ng mga printed at digital module, at online classes. Magpapalabas din ng mga educational program at telebisyon at radyo.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News